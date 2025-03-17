Порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення з військової служби — Верховний Суд

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Непроходження медогляду під час призову саме по собі не є підставою для звільнення з військової служби

Касаційний адміністративний суд (КАС) у складі Верховного Суду України роз’яснив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною. І якщо військовозобов’язаного вже призвали на службу, то цей процес скасувати не можна. Навіть якщо процедура призову судом визнана протиправною, це «не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на службу, шляхом її звільнення».

Тобто, якщо призов відбувся з порушеннями з боку ТЦК, то це не означає, що військовослужбовець може повернутися до цивільного життя.

Таке рішення КАС ухвалив 5 лютого 2025 року по справі № 160/2592/23 за позовом військовослужбовця до районного ТЦК та військової частини. Військовий оскаржував свій призов та просив прийняти рішення про його звільнення, стверджуючи, що його мобілізували без належного медичного огляду.

Щодо суті цієї конкретної справи, то вона стосується військовослужбовця, якого мобілізували ще три роки тому — у березні 2022 року. Позов до суду він подав через рік після призову. У ньому він стверджував, що його права порушені через недотримання порядку призову на військову службу — непроходження медичного огляду.

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, визнав протиправними дії районного ТЦК та зобов’язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби. Це, на думку судів обох інстанцій, стало б належним відновленням порушених прав позивача.

Однак Верховний Суд скасував ці рішення, пояснивши це тим, що якщо процедура призову була порушена, то це не означає, що людину потрібно звільняти. Питання звільнення з військової служби регулюється іншими нормами закону, які не розглядали суди нижчих інстанцій.

Крім того, Верховний Суд підкреслив, що сам факт непроходження медогляду не є підставою для звільнення зі служби відповідно до ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

— Факт непроходження позивачем медичного огляду під час його призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення позивача з військової служби відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», яка визначає виключний перелік таких підстав, — йдеться у рішенні КАС Верховного Суду України.

У постанові також відображена правова позиція військової частини, яка звернулася до Верховного Суду, як касаційної інстанції, щодо оскарження попередніх судових рішень. У ній зазначено, що військовому, який звернувся до суду, потрібно повторно пройти ВЛК і, якщо після цього з’являться підстави для звільнення з військової служби, їх розглянуть та приймуть відповідні рішення.

Зауважимо, що це рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає. На нього мають орієнтуватись усі суди України під час ухвалення рішень у подібних випадках. Тобто, інші суди, розглядаючи схожі справи, можуть посилатися на ці висновки Верховного Суду, щоб дотримуватися єдиної судової практики, зокрема щодо незворотності мобілізації та умов для скасування призову під час мобілізації.

Із цим та іншими правовими висновками Верховного Суду можна ознайомитися в Базі правових позицій Верховного Суду.

У Полтавському обласному ТЦК надали інформацію щодо двох випадків самокалічення в Кременчуцькому районному ТЦК

Нагадаємо, 14 березня «Кременчуцький Телеграф» повідомив, що в Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталося два випадки спроби самогубства. Близько 15.00 у приміщення ТЦК 25-річний чоловік, якого доставили працівники поліції, під час проходження ВЛК намагався скоїти самогубство. А увечері 32-річний чоловік намагався порізати руки.

У суботу, 15 березня, пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП дала офіційний коментар з цього приводу на своїй сторінці у Facebook.

— Близько 15-ї години 14.03.2025 року на збірному пункті 25-річний громадянин демонстративно почав шкрябати собі руки ключами після того, як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби. Близько 18-ї години того ж дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов’язаний. В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії. Швидка допомога, що прибувала за викликом чергового ТЦК, констатувала той факт, що загрози життю громадян не було, — йдеться у коментарі.

У Полтавському ОТЦК та СП наголосили, що це були не спроби суїциду, а прояви боягузства та самокалічення через намагання уникнути проходження військової служби та небажання стати на захист України. У Полтавському ОТЦК також проінформували щодо подальшої долі двох чоловіків, що намагалися скоїти самокалічення.

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

12 березня ми писали, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову під час проведення мобілізації.

У цьому законопроєкті пропонується ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих та тих, хто не підлягає призову, а для членів ВЛК — за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних. За певні дії передбачена відповідальність до 8 років позбавлення волі, а за незаконне збагачення — до 10 років.