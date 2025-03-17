У Кременчуці шестирічний шахіст здивував усіх на турнірі з бліцу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 249

У шахово-шашковому клубі «Каїса» відбулися чергові змагання серед юних шахістів з бліцу. У турнірі, який зібрав 14 учасників віком від 6 до 10 років, взяли участь кілька клубів: «Юний Нафтохімік», «Каїса» та навіть гості зі Світловодська. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» 17 березня розповів директор клубу Володимир Груздєв.

Особливістю змагань стало те, що виступали як новачки, так і досвідчені гравці — без розрядів і чотирирозрядники. Ігри проводились за швейцарською системою в 7 турах, де кожному учаснику надавалося по 5 хвилин на партію і 3 секунди на кожен зроблений хід.

Турнір, як і передбачалося, не обійшовся без несподіваних поворотів. Вже в першому турі Віталій Дацюк, один із головних претендентів на перемогу, програв 6-річному Івану Лущенкову — наймолодшому учаснику турніру. Це стало справжньою сенсацією, яка задала тон подальшим іграм.

В останньому турі Іван Лущенков знову продемонстрував чудову гру, але, зустрівшись з Іллею Вірним, йому не вистачило досвіду для перемоги. Проте його виступ у турнірі справив незабутнє враження, і цей юний шахіст проявляє задатки майбутнього гросмейстера.

Переможцем турніру став Ілля Вірний. Єдина поразка, якої він зазнав від Макара Ратченка, не завадила йому здобути перемогу в інших турах і завоювати заслужену нагороду.

Кожен учасник турніру був нагороджений медалями та грамотами, а переможець отримав Кубок.

Наступні змагання, які відбудуться наприкінці березня, будуть присвячені шкільним командам шахової ліги Кременчука.