У Кременчуці затримали водія, який п’яним втікав від поліції спочатку на авто, а потім пішки

Перевірка Dräger показала 1,09‰ алкоголю в крові
Увечері 16 березня на вулиці Лікаря О. Богаєвського у Кременчуці патрульні помітили ЗАЗ-Daewoo, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевіривши базу даних, інспектори з’ясували, що 22-річний водій позбавлений права керування. Вимогу зупинитися чоловік проігнорував та почав утікати. Після блокування авто він спробував утекти пішки, але його затримали. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Тепер водію загрожує штраф та подальше покарання за небезпечну поведінку на дорозі.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зупинили п’яного водія, який уже позбавлений прав на 10 років.
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