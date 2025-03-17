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У Кременчуці затримали водія, який п’яним втікав від поліції спочатку на авто, а потім пішки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 179

Перевірка Dräger показала 1,09‰ алкоголю в крові

Увечері 16 березня на вулиці Лікаря О. Богаєвського у Кременчуці патрульні помітили ЗАЗ-Daewoo, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевіривши базу даних, інспектори з’ясували, що 22-річний водій позбавлений права керування. Вимогу зупинитися чоловік проігнорував та почав утікати. Після блокування авто він спробував утекти пішки, але його затримали. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Результат перевірки:

  • Водій мав явні ознаки сп’яніння, перевірка Dräger показала 1,09‰ алкоголю в крові.
  • Чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

На водія склали адмінматеріали:

  • Невиконання вимоги про зупинку (ч. 2 ст. 122 КУпАП)
  • Керування у стані сп’яніння повторно протягом року (ч. 1 ст. 130 КУпАП)
  • Керування без права на це (ч. 5 ст. 126 КУпАП)
  • Неподання сигналу повороту (ч. 1 ст. 122² КУпАП).

Тепер водію загрожує штраф та подальше покарання за небезпечну поведінку на дорозі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зупинили п’яного водія, який уже позбавлений прав на 10 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: нетверезий водій ст.130 патрульна поліція
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