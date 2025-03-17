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Спорт, Кременчук

У Горішніх Плавнях відбувся обласний турнір із греплінгу та панкратіону

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 134

88 спортсменів із Лубен, Кременчука та Горішніх Плавнів змагалися у турнірі з греплінгу (NO GI). Найкращі борці вже готуються до чемпіонату України в Луцьку, який стартує 20 березня

У суботу, 15 березня, в Горішніх Плавнях відбувся обласний турнір з греплінгу «Кубок Феруму-новачки», у якому взяли участь 88 спортсменів із Лубен, Кременчука та Горішніх Плавнів. Змагання проходили у розділі NO GI (боротьба без кімоно).

Учасники представляли клуби:

  • «Скорпіон» (Лубни)
  • GRIT&GROWTH та SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)
  • Святогор та FERRUM FIGHT CLUB (Горішні Плавні).

Результати змагань з греплінгу (NO GI)

SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)
3 місце: Ткаченко Софія, Головко Дмитро, Білозубенко Артем, Кузовкін Юра, Пілін Максим, Базавлук Ілля, Долінний Данило, Пересунько Дмитро
2 місце: Кириленко Артем, Павлов Нікіта, Цуркань Максим
1 місце: Оськін Єгор, Попов Нікіта

GRIT&GROWTH (Кременчук)
3 місце: Ніколайчук Поліна, Сіренченко Назар

Святогор (Горішні Плавні)
3 місце: Мінгулін Амір, Бондаревський Богдан
2 місце: Макара Артем, Іванова Ілона
1 місце: Василенко Тимофій, Савченко Єгор, Берун Макар, Левченко Орина

FERRUM (Горішні Плавні)
3 місце: Рябченко Таїсія, Горохов Артем, Оганезов Тимур, Ключик Ростислав
2 місце: Цис Ангеліна, Павловська Діана, Чернявський Дмитро, Цис Артем, Смірнова Регіна, Сивокоз Антон, Павловський Дмитро
1 місце: Мудрак Олександр, Божко Даніл, Рябченко Тіна, Вовнянко Владислав

Змагання з панкратіону (16 березня, розділ «традішн»)

У змаганнях із панкратіону взяли участь 52 спортсмени від 4 клубів.

SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)
2 місце: Стойков Іван

GRIT&GROWTH (Кременчук)
3 місце: Фархадов Тамерлан

FERRUM (Горішні Плавні)
3 місце: Павловська Діана, Сичова Софія, Сивокоз Антон
2 місце: Вовнянко Владислав, Рябченко Таїсія, Мудрак Олександр, Котенко Нікіта
1 місце: Оганезов Тимур, Рябченко Тіна, Котенко Єгор, Вільчинський Марк, Цис Ангеліна, Ключик Ростислав

Організатори змагань:

  • Полтавський обласний осередок Національної федерації панкратіону та греплінг України (керівник — Володимир Шемаров)
  • ГО «Ферум» (директор — Олександр Верич-Федченко)

Спортсмени, тренери та організатори висловлюють подяку за підтримку охоронній фірмі «FOX SECURITY 2022».

Попереду — чемпіонат України

Зараз на тренувальній базі «FERRUM FIGHT CLUB» триває підготовка збірної області з греплінг. Уже 20 березня спортсмени захищатимуть честь Полтавщини на чемпіонаті України в Луцьку.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні грепплінг панкратіон
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