У Горішніх Плавнях відбувся обласний турнір із греплінгу та панкратіону

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88 спортсменів із Лубен, Кременчука та Горішніх Плавнів змагалися у турнірі з греплінгу (NO GI). Найкращі борці вже готуються до чемпіонату України в Луцьку, який стартує 20 березня

У суботу, 15 березня, в Горішніх Плавнях відбувся обласний турнір з греплінгу «Кубок Феруму-новачки», у якому взяли участь 88 спортсменів із Лубен, Кременчука та Горішніх Плавнів. Змагання проходили у розділі NO GI (боротьба без кімоно). Учасники представляли клуби: «Скорпіон» (Лубни)

GRIT&GROWTH та SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)

Святогор та FERRUM FIGHT CLUB (Горішні Плавні).







Результати змагань з греплінгу (NO GI) SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)

3 місце: Ткаченко Софія, Головко Дмитро, Білозубенко Артем, Кузовкін Юра, Пілін Максим, Базавлук Ілля, Долінний Данило, Пересунько Дмитро

2 місце: Кириленко Артем, Павлов Нікіта, Цуркань Максим

1 місце: Оськін Єгор, Попов Нікіта GRIT&GROWTH (Кременчук)

3 місце: Ніколайчук Поліна, Сіренченко Назар Святогор (Горішні Плавні)

3 місце: Мінгулін Амір, Бондаревський Богдан

2 місце: Макара Артем, Іванова Ілона

1 місце: Василенко Тимофій, Савченко Єгор, Берун Макар, Левченко Орина FERRUM (Горішні Плавні)

3 місце: Рябченко Таїсія, Горохов Артем, Оганезов Тимур, Ключик Ростислав

2 місце: Цис Ангеліна, Павловська Діана, Чернявський Дмитро, Цис Артем, Смірнова Регіна, Сивокоз Антон, Павловський Дмитро

1 місце: Мудрак Олександр, Божко Даніл, Рябченко Тіна, Вовнянко Владислав Змагання з панкратіону (16 березня, розділ «традішн») У змаганнях із панкратіону взяли участь 52 спортсмени від 4 клубів. SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)

2 місце: Стойков Іван GRIT&GROWTH (Кременчук)

3 місце: Фархадов Тамерлан FERRUM (Горішні Плавні)

3 місце: Павловська Діана, Сичова Софія, Сивокоз Антон

2 місце: Вовнянко Владислав, Рябченко Таїсія, Мудрак Олександр, Котенко Нікіта

1 місце: Оганезов Тимур, Рябченко Тіна, Котенко Єгор, Вільчинський Марк, Цис Ангеліна, Ключик Ростислав Організатори змагань: Полтавський обласний осередок Національної федерації панкратіону та греплінг України (керівник — Володимир Шемаров)

ГО «Ферум» (директор — Олександр Верич-Федченко) Спортсмени, тренери та організатори висловлюють подяку за підтримку охоронній фірмі «FOX SECURITY 2022». Попереду — чемпіонат України Зараз на тренувальній базі «FERRUM FIGHT CLUB» триває підготовка збірної області з греплінг. Уже 20 березня спортсмени захищатимуть честь Полтавщини на чемпіонаті України в Луцьку.



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