У Горішніх Плавнях відбувся обласний турнір із греплінгу та панкратіону

88 спортсменів із Лубен, Кременчука та Горішніх Плавнів змагалися у турнірі з греплінгу (NO GI). Найкращі борці вже готуються до чемпіонату України в Луцьку, який стартує 20 березня
У суботу, 15 березня, в Горішніх Плавнях відбувся обласний турнір з греплінгу «Кубок Феруму-новачки», у якому взяли участь 88 спортсменів із Лубен, Кременчука та Горішніх Плавнів. Змагання проходили у розділі NO GI (боротьба без кімоно).
Учасники представляли клуби:
SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)
3 місце: Ткаченко Софія, Головко Дмитро, Білозубенко Артем, Кузовкін Юра, Пілін Максим, Базавлук Ілля, Долінний Данило, Пересунько Дмитро
2 місце: Кириленко Артем, Павлов Нікіта, Цуркань Максим
1 місце: Оськін Єгор, Попов Нікіта
GRIT&GROWTH (Кременчук)
3 місце: Ніколайчук Поліна, Сіренченко Назар
Святогор (Горішні Плавні)
3 місце: Мінгулін Амір, Бондаревський Богдан
2 місце: Макара Артем, Іванова Ілона
1 місце: Василенко Тимофій, Савченко Єгор, Берун Макар, Левченко Орина
FERRUM (Горішні Плавні)
3 місце: Рябченко Таїсія, Горохов Артем, Оганезов Тимур, Ключик Ростислав
2 місце: Цис Ангеліна, Павловська Діана, Чернявський Дмитро, Цис Артем, Смірнова Регіна, Сивокоз Антон, Павловський Дмитро
1 місце: Мудрак Олександр, Божко Даніл, Рябченко Тіна, Вовнянко Владислав
У змаганнях із панкратіону взяли участь 52 спортсмени від 4 клубів.
SPARTA/КМДЮСШ ім. Кисельова (Кременчук)
2 місце: Стойков Іван
GRIT&GROWTH (Кременчук)
3 місце: Фархадов Тамерлан
FERRUM (Горішні Плавні)
3 місце: Павловська Діана, Сичова Софія, Сивокоз Антон
2 місце: Вовнянко Владислав, Рябченко Таїсія, Мудрак Олександр, Котенко Нікіта
1 місце: Оганезов Тимур, Рябченко Тіна, Котенко Єгор, Вільчинський Марк, Цис Ангеліна, Ключик Ростислав
Спортсмени, тренери та організатори висловлюють подяку за підтримку охоронній фірмі «FOX SECURITY 2022».
Зараз на тренувальній базі «FERRUM FIGHT CLUB» триває підготовка збірної області з греплінг. Уже 20 березня спортсмени захищатимуть честь Полтавщини на чемпіонаті України в Луцьку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.