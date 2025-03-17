Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 18 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

Капітальний ремонт електромереж

  • пр-д Вишневий, 3-6
  • пров. Вишневий, 1/83-25/20
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20
  • пров. Медовий, 1А-13
  • вул. Залізнична, 79-91
  • вул. Зарічна, 24
  • вул. Кагамлицька, 67-81
  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207.

З 8.00 до 17.00

Розчищення трас ПЛ

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
  • вул. Ботанічна, 1-20
  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
  • вул. Військова, 18/56
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70
  • вул. Енергетиків, 33-71
  • вул. Івана Мазепи, 44
  • вул. Кільцева, 12-34
  • вул. Кооперативна, 112А-127Б
  • вул. Майора Борищака, 19А
  • вул. Миколи Кучми, 62
  • вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
  • вул. Олеся Гончара, 32-63
  • вул. Редутна, 41-92
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
  • вул. Університетська, 45
  • пров. Дніпровський, 7-18
  • пров. Олександра Олеся, 45
  • пров. Прорізний, 17-37
  • пров. Спаський, 1-9А
  • пров. Максима Рильського, 1А-11
  • туп. Максима Рильського, 1-10.

Технічне обслуговування електромереж

  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
  • пров. Господарський, 5-10А
  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
  • пров. Шосейний, 8, 10
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46
  • вул. Дружинницька, 1-33
  • вул. Івана Багряного, 3-21
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
  • вул. Нижня, 1-28
  • вул. Господарська, 1-38
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А
  • пров. Дніпровський, 1-6
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49
  • вул. Щаслива, 33.

Виконання договорів про приєднання

  • вул. Володимира Великого, 28
  • вул. Вадима Пугачова, 6Д
  • вул. Валентини Федько, 1/8-17/19
  • вул. Княгині Ольги, 3-10
  • вул. Молодіжна, 25
  • вул. Соні Делоне, 11-21/1
  • вул. Сержанта Мельничука, 186, 188, 215А
  • пров. Будівельний, 10
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22
  • пров. Медовий, 2, 2А, 2Б, 15-27/16
  • просп. Лесі Українки, 18-28.

Усунення скарг споживачів

  • туп. Юннатів, 1-7
  • пров. Шкільний, 18/5
  • пров. Транспортний, 1-28
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Олександрійська, 28-89.

З 8.00 до 20.00

Капітальний ремонт електромереж

  • туп. Урожайний, 2
  • просп. Полтавський, 277-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське.

Технічне обслуговування електромереж

  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29, 33
  • вул. Київська, 64-80, 121
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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