Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 18 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
Капітальний ремонт електромереж
- пр-д Вишневий, 3-6
- пров. Вишневий, 1/83-25/20
- пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20
- пров. Медовий, 1А-13
- вул. Залізнична, 79-91
- вул. Зарічна, 24
- вул. Кагамлицька, 67-81
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207.
З 8.00 до 17.00
Розчищення трас ПЛ
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
- вул. Ботанічна, 1-20
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
- вул. Військова, 18/56
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
- вул. Віталія Базилевського, 2-18
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Енергетиків, 33-71
- вул. Івана Мазепи, 44
- вул. Кільцева, 12-34
- вул. Кооперативна, 112А-127Б
- вул. Майора Борищака, 19А
- вул. Миколи Кучми, 62
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Олеся Гончара, 32-63
- вул. Редутна, 41-92
- вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
- вул. Університетська, 45
- пров. Дніпровський, 7-18
- пров. Олександра Олеся, 45
- пров. Прорізний, 17-37
- пров. Спаський, 1-9А
- пров. Максима Рильського, 1А-11
- туп. Максима Рильського, 1-10.
Технічне обслуговування електромереж
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- пров. Господарський, 5-10А
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
- пров. Шосейний, 8, 10
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. Івана Багряного, 3-21
- вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
- вул. Нижня, 1-28
- вул. Господарська, 1-38
- вул. Василя Сліпака, 8-45А
- пров. Дніпровський, 1-6
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49
- вул. Щаслива, 33.
Виконання договорів про приєднання
- вул. Володимира Великого, 28
- вул. Вадима Пугачова, 6Д
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19
- вул. Княгині Ольги, 3-10
- вул. Молодіжна, 25
- вул. Соні Делоне, 11-21/1
- вул. Сержанта Мельничука, 186, 188, 215А
- пров. Будівельний, 10
- пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22
- пров. Медовий, 2, 2А, 2Б, 15-27/16
- просп. Лесі Українки, 18-28.
Усунення скарг споживачів
- туп. Юннатів, 1-7
- пров. Шкільний, 18/5
- пров. Транспортний, 1-28
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89.
З 8.00 до 20.00
Капітальний ремонт електромереж
- туп. Урожайний, 2
- просп. Полтавський, 277-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське.
Технічне обслуговування електромереж
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
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