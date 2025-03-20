У Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Юрієм Марченком

20 березня у Кременчуці попрощались з солдатом Юрієм Марченком, який загинув на російсько-українській війні. Це сталось торік у листопаді у Покровському районі Донецької області.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Юрій навчався у Градизькій спецшколі-інтернаті, закінчив училище. Чоловік був кулеметником стрілецького відділення.
Панахиду провели у Свято-Миколаївському соборі, воїна поховали на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
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