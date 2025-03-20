Використання мобільних гаджетів у школах хочуть унормувати: чи можуть учням заборонити приносити до класів смартфони

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 168

На законодавчому рівні в Україні не встановлена заборона на використання мобільних телефонів у закладах освіти

Гарячу тему, яка давно обговорюється вчителями, батьками учнів та й самими школярами — чи можуть у школах забороняти користуватися мобільними телефонами — прокоментувала на своїй сторінці у Facebook освітня омбудсменка Надія Лещик.

За її словами, не можна ігнорувати технологічний прогрес, але адміністрація закладів освіти має право врегулювати користування гаджетами, самостійно встановлюючи певні правила їх використання під час навчального процесу. Вона також додала, що на законодавчому рівні в Україні не встановлена заборона на використання мобільних телефонів у закладах освіти й тому «школа не має юридичних підстав забороняти учням мати мобільні пристрої».

— Гаджети можуть використовуватися в освітньому процесі, але не мають йому заважати. Якщо використання гаджетів учнем заважає освітньому процесу, зокрема відволікає його або інших учнів під час уроку — вчитель має право робити зауваження та вимагати, щоб учень припинив перешкоджати проведенню уроку, — йдеться у повідомленні.

Омбудсменка вважає, що мобільні пристрої можуть бути корисними в навчальному процесі. Учні використовують їх для роботи з електронними підручниками, інтерактивними додатками та дослідницьких проєктів.

Телефони дозволяють дітям залишатися на зв’язку з батьками, що особливо важливо в умовах воєнного стану.

Гаджети також допомагають захистити права дітей, адже учні можуть зафільмувати випадки насильства, жорстокого поводження чи булінгу у закладах освіти.

Водночас існує проблема безконтрольного використання гаджетів — смартфони можуть відволікати від навчання, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень живого спілкування, рухової активності, впливати на фізичне та психічне здоров’я дітей, сприяти формуванню нездорових залежностей від гаджетів.

Безперешкодний доступ дітей до гаджетів також пов’язаний із ризиками кібербулінгу та надмірного споживання контенту, який може бути шкідливим.

Вона зазначила, що наразі в Україні на державному рівні відсутні акти, які б унормовували використання мобільних телефонів у закладах освіти. Це ускладнює запровадження таких загальношкільних правил та правомірність вимог щодо їх виконання.

— Адже тут виникають питання щодо того, де зберігатимуться гаджети учня, хто нестиме відповідальність за їх збереження, які правові підстави вилучення гаджетів, адже це особисте майно учнів, та інші питання, — зазначила омбудсменка.

Водночас відповідно до закону про освіту, школи мають автономію у прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу та мають право встановлювати внутрішні правила, спрямовані на забезпечення безпеки, порядку та ефективності освітнього процесу.

Освітня омбудсменка наголосила на необхідності розробки єдиних нормативних актів, які б встановили правила користування мобільними телефонами в закладах освіти.

На її думку, варто досліджувати закордонний досвід щодо правил використання мобільних пристроїв у закладах освіти країн Європи, зокрема Німеччини, Франції, Польщі, Швеції та Великої Британії, який може бути корисним для створення відповідного законодавства в Україні.