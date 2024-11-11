Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Все про субсидії, Соціальний захист

У Мінсоцполітики пояснили, як можна оформити житлову субсидію швидко та без довідок

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 163

 

Наразі діє спрощений механізм звернення, без збирання довідок та витрачання часу на заповнення декларації

В Україні можна оформити житлову субсидію за спрощеною процедурою — треба лише подати звернення, а заяву та декларацію Пенсійний фонд України оформить самостійно на підставі інформації з офіційних реєстрів.

— Наразі діє спрощений механізм звернення, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації, — стверджують у Мінсоцполітики.

Спрощене звернення для призначення субсидії можна подати:

Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

 

Які дані потрібно вказувати у зверненні на субсидію

У спрощеному зверненні на отримання субсидії потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платників податків (як заявника, так і тих хто проживає в домогосподарстві), а також адресу житла та рахунок у банку на який буде йти виплата.

Варто додати, що спрощений спосіб підійде тим особам, домогосподарство яких немає особливостей, наприклад реструктуризованого боргу за комунальні послуги або ж особи яка не проживає, але зареєстрована за зазначеною адресою.

У такому випадку краще скористатися повним способом подачі документів, до якого варто додати довідку про реструктуризацію боргу, про проживання в іншому місці чи інші документи.

Нагадаємо, в Україні житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користується близько 2,8 млн домогосподарств.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного років, достатньо, щоб допомогу від держави отримали ті, хто її потребує. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: субсидії Мінсоцполітики ПФУ оформлення онлайн
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх