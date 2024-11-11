У Мінсоцполітики пояснили, як можна оформити житлову субсидію швидко та без довідок

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 163

Наразі діє спрощений механізм звернення, без збирання довідок та витрачання часу на заповнення декларації

В Україні можна оформити житлову субсидію за спрощеною процедурою — треба лише подати звернення, а заяву та декларацію Пенсійний фонд України оформить самостійно на підставі інформації з офіційних реєстрів.

— Наразі діє спрощений механізм звернення, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації, — стверджують у Мінсоцполітики.

Спрощене звернення для призначення субсидії можна подати:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

Які дані потрібно вказувати у зверненні на субсидію

У спрощеному зверненні на отримання субсидії потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платників податків (як заявника, так і тих хто проживає в домогосподарстві), а також адресу житла та рахунок у банку на який буде йти виплата.

Варто додати, що спрощений спосіб підійде тим особам, домогосподарство яких немає особливостей, наприклад реструктуризованого боргу за комунальні послуги або ж особи яка не проживає, але зареєстрована за зазначеною адресою.

У такому випадку краще скористатися повним способом подачі документів, до якого варто додати довідку про реструктуризацію боргу, про проживання в іншому місці чи інші документи.

Нагадаємо, в Україні житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користується близько 2,8 млн домогосподарств.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного років, достатньо, щоб допомогу від держави отримали ті, хто її потребує.