У Мінсоцполітики пояснили, як можна оформити житлову субсидію швидко та без довідок

Наразі діє спрощений механізм звернення, без збирання довідок та витрачання часу на заповнення декларації
В Україні можна оформити житлову субсидію за спрощеною процедурою — треба лише подати звернення, а заяву та декларацію Пенсійний фонд України оформить самостійно на підставі інформації з офіційних реєстрів.
Спрощене звернення для призначення субсидії можна подати:
Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.
Які дані потрібно вказувати у зверненні на субсидію
У спрощеному зверненні на отримання субсидії потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платників податків (як заявника, так і тих хто проживає в домогосподарстві), а також адресу житла та рахунок у банку на який буде йти виплата.
Варто додати, що спрощений спосіб підійде тим особам, домогосподарство яких немає особливостей, наприклад реструктуризованого боргу за комунальні послуги або ж особи яка не проживає, але зареєстрована за зазначеною адресою.
У такому випадку краще скористатися повним способом подачі документів, до якого варто додати довідку про реструктуризацію боргу, про проживання в іншому місці чи інші документи.
Нагадаємо, в Україні житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користується близько 2,8 млн домогосподарств.
«Кременчуцький Телеграф» писав, що коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного років, достатньо, щоб допомогу від держави отримали ті, хто її потребує.
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