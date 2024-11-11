Успіхи Горішньоплавнівських спортсменів на міжнародному рівні: медалі Юнацької ліги Європи зі стрільби

Змагалися за груповою системою, де складалися підгрупи, в яких відбиралися найкращі команди серед представників декількох країн Європи, які проходили до фіналу. Після цього дві найкращі команди з кожної підгрупи боролися в суперфіналі за абсолютне чемпіонство
Фінальні змагання Юнацької ліги Європи проводилися в місті Новий Сад (Сербія) в жовтні зібрали спортсменів з-понад 20 країн. Серед них — 12 представників України (по шість стрільців із пневматичної гвинтівки та з пневматичного пістолета). Зокрема, троє вихованців ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів — Анна Ляшенко, Софія Михайлюк (гвинтівка) та Тимур Підгорний (пістолет).
Про це повідомили у спортивній школі. Ці змагання стали фінальними — про відбіркові, перші змагання зі стрільби з пістолета та гвинтівки, які відбулися навесні в хорватському Осієку та завершилися абсолютною перемогою збірної України, «Хроніки тижня» повідомляли в № 17 від 2 травня 2024 року. Змагалися за груповою системою, де складалися підгрупи, в яких відбиралися найкращі команди серед представників декількох країн Європи, які проходили до фіналу. Після цього дві найкращі команди з кожної підгрупи боролися в суперфіналі за абсолютне чемпіонство. Тренери-викладачі наших спортсменів — Альона Федорова, Владислав Григоренко, Віктор Недбайло.
Тренерка ДЮСШ № 1 та юніорської збірної України Альона Федорова зауважила, що «всі учасники змагань, які були у складі збірної країни з Горішніх Плавнів, здобули нагороди в командному заліку, причому всі стали не просто призерами, а абсолютними чемпіонами». У фіналі зустрілися представники десятьох країн, які набрали найбільше балів.
Як зауважила Альона Федорова, для українських стрільців із гвинтівки це перша відзнака такого високого рівня за всю історію виступів в Юнацькій лізі Європи. Разом усі представники української збірної здобули 12 золотих медалей.
Альона Федорова наголосила, що «наші спортсмени дуже втомилися», але це «приємна втома».
Що стосується наших спортсменів, то тренерка відзначила досягнення Тимура Підгорного, який у командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета разом із представником Дніпра Іваном Мартиновим вибороли золоту медаль, відстрілявши «найкращу серію — 99 балів зі 100 можливих». Софія Михайлюк і Анна Ляшенко у командному заліку зі стрільби з пневматичної гвинтівки також здобули два перших місця.
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