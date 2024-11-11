Успіхи Горішньоплавнівських спортсменів на міжнародному рівні: медалі Юнацької ліги Європи зі стрільби

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 108 Партнерський проєкт

Змагалися за груповою системою, де складалися підгрупи, в яких відбиралися найкращі команди серед представників декількох країн Європи, які проходили до фіналу. Після цього дві найкращі команди з кожної підгрупи боролися в суперфіналі за абсолютне чемпіонство

Фінальні змагання Юнацької ліги Європи проводилися в місті Новий Сад (Сербія) в жовтні зібрали спортсменів з-понад 20 країн. Серед них — 12 представників України (по шість стрільців із пневматичної гвинтівки та з пневматичного пістолета). Зокрема, троє вихованців ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів — Анна Ляшенко, Софія Михайлюк (гвинтівка) та Тимур Підгорний (пістолет).

Про це повідомили у спортивній школі. Ці змагання стали фінальними — про відбіркові, перші змагання зі стрільби з пістолета та гвинтівки, які відбулися навесні в хорватському Осієку та завершилися абсолютною перемогою збірної України, «Хроніки тижня» повідомляли в № 17 від 2 травня 2024 року. Змагалися за груповою системою, де складалися підгрупи, в яких відбиралися найкращі команди серед представників декількох країн Європи, які проходили до фіналу. Після цього дві найкращі команди з кожної підгрупи боролися в суперфіналі за абсолютне чемпіонство. Тренери-викладачі наших спортсменів — Альона Федорова, Владислав Григоренко, Віктор Недбайло.

Тренерка ДЮСШ № 1 та юніорської збірної України Альона Федорова зауважила, що «всі учасники змагань, які були у складі збірної країни з Горішніх Плавнів, здобули нагороди в командному заліку, причому всі стали не просто призерами, а абсолютними чемпіонами». У фіналі зустрілися представники десятьох країн, які набрали найбільше балів.

«Українські стрільці як з гвинтівки, так і з пістолета за рейтингом вийшли на перші позиції. У «гвинтівочників» у фіналі була зустріч із командою Італії, у «пістолетників» — з іспанцями. Та всі наші спортсмени здобули перемоги заздалегідь, навіть не завершивши фінальну стрільбу та отримавши переможну кількість балів, через яку всі суперники залишилися далеко позаду, без можливості наздогнати. У фіналі були дуельні змагання, коли кожен учасник має свого суперника та серед них визначається кращий, який заробляє бали для своєї команди», — розповіла тренерка.

Як зауважила Альона Федорова, для українських стрільців із гвинтівки це перша відзнака такого високого рівня за всю історію виступів в Юнацькій лізі Європи. Разом усі представники української збірної здобули 12 золотих медалей.

«Усі зустрічі були цікаві, перемоги нашим спортсменам дісталися з труднощами. Було важко психологічно та технічно, але нам це вдалося, і ще до завершення фіналів вони вже отримали перемогу, набравши таку кількість балів, через яку нас не змогли наздогнати інші, тобто наші дівчата та хлопці виклалися на всі сто», — підсумувала тренерка.

Альона Федорова наголосила, що «наші спортсмени дуже втомилися», але це «приємна втома».

«У день повернення з чемпіонату світу, який проходив у Перу, ми сіли в автобус та поїхали в Сербію, не спали майже дві ночі, — зауважила вона. — Одразу після Ліги Європи ми повернулися до Львова й відправились на чемпіонат України, що проходить у Вінниці».

Що стосується наших спортсменів, то тренерка відзначила досягнення Тимура Підгорного, який у командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета разом із представником Дніпра Іваном Мартиновим вибороли золоту медаль, відстрілявши «найкращу серію — 99 балів зі 100 можливих». Софія Михайлюк і Анна Ляшенко у командному заліку зі стрільби з пневматичної гвинтівки також здобули два перших місця.