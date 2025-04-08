Завтра на правобережжі Кременчука частково не буде води: де саме

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Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 9 квітня, частина мешканців правобережжя Кременчука тимчасово залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 18.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

вул. Івана Приходька буд. 104;

проїзд Тупиковий, буд. 1-7;

вул. Олександріївська, буд. 10-16;

вул. Василя Сліпака, буд. 53-91;

пров. Кленовий, буд. 4А, 13;

пров. Василя Стуса, буд. 2-13;

пров. Самійлівський, буд. 7А-17.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.



