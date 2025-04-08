Завтра на правобережжі Кременчука частково не буде води: де саме

Завтра, 9 квітня, частина мешканців правобережжя Кременчука тимчасово залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 18.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Івана Приходька буд. 104;
проїзд Тупиковий, буд. 1-7;
вул. Олександріївська, буд. 10-16;
вул. Василя Сліпака, буд. 53-91;
пров. Кленовий, буд. 4А, 13;
пров. Василя Стуса, буд. 2-13;
пров. Самійлівський, буд. 7А-17.
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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