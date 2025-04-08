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У квітні понад 77 тисяч жителів Полтавщини отримають щомісячну державну соціальну допомогу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1

 

Соціальні виплати вже перераховано на карткові рахунки, а ті, хто отримує допомогу за місцем проживання, «Укрпошта» її доставить до 25 квітня

Цього місяця щомісячну державну соціальну допомогу отримають понад 77 тисяч жителів області. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

На підтримку тих, хто опинився в складних життєвих обставинах, держава у квітні спрямувала 188,4 млн грн.

Соціальну допомогу отримають:

  • 18,8 тисячі людей — при народженні дитини;
  • 19,3 тисячі людей з інвалідністю з дитинства;
  • 8,7 тисячі людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
  • 7,2 тисячі людей, які не мають права на пенсію та людей з інвалідністю;
  • 6,4 тисячі людей — допомогу на догляд;
  • 7,4 тисячі малозабезпечених сімей;
  • 4,9 тисячі багатодітних сімей — допомогу на дітей.

Соціальні виплати вже перераховано на банківські карткові рахунки. Тим, хто отримує допомогу за місцем проживання, її доставить «Укрпошта» до 25 квітня.

— Продовжуємо надавати підтримку громадянам у повсякденному житті. У разі потреби жителі області можуть звернутись за консультацією та залишити своє звернення через обласну гарячу лінію з питань соціального захисту населення за телефоном 0800500620, — зазначив Володимир Когут.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у березні державну соціальну допомогу отримали понад 76 тисяч жителів Полтавщини на загальну суму 183 млн грн.

Ми також писали, що у березні майже 500 жителів області отримали матеріальну допомогу з бюджету Полтавщини.

Сьогодні ми повідомляли, що субсидії на неопалювальний сезон призначаються автоматично, але не всім отримувачам та пояснювали кому потрібно звернутися до органів ПФУ для їх перепризначення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА державна допомога Соціальна допомога соціальні виплати квітень
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