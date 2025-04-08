У квітні понад 77 тисяч жителів Полтавщини отримають щомісячну державну соціальну допомогу

Соціальні виплати вже перераховано на карткові рахунки, а ті, хто отримує допомогу за місцем проживання, «Укрпошта» її доставить до 25 квітня
Цього місяця щомісячну державну соціальну допомогу отримають понад 77 тисяч жителів області. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
На підтримку тих, хто опинився в складних життєвих обставинах, держава у квітні спрямувала 188,4 млн грн.
Соціальну допомогу отримають:
Соціальні виплати вже перераховано на банківські карткові рахунки. Тим, хто отримує допомогу за місцем проживання, її доставить «Укрпошта» до 25 квітня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у березні державну соціальну допомогу отримали понад 76 тисяч жителів Полтавщини на загальну суму 183 млн грн.
Ми також писали, що у березні майже 500 жителів області отримали матеріальну допомогу з бюджету Полтавщини.
Сьогодні ми повідомляли, що субсидії на неопалювальний сезон призначаються автоматично, але не всім отримувачам та пояснювали кому потрібно звернутися до органів ПФУ для їх перепризначення.
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