У Кременчуці оновили перелік найнебезпечніших перехресть — дивіться, де слід бути уважнішими

У Кременчуці оновили перелік аварійно-небезпечних ділянок, де найчастіше стаються ДТП. Про це повідомили у пресслужбі міської ради. Водіїв закликають бути особливо обережними на цих перехрестях і дотримуватись правил дорожнього руху.
У міськраді нагадують: на таких перехрестях підвищена аварійність, тому при русі — знижуйте швидкість, стежте за розміткою, не ігноруйте сигнали світлофорів та пішоходів.
Про більшість ДТП, які стались у місті можна почитати ТУТ.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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