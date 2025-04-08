У Кременчуці оновили перелік найнебезпечніших перехресть — дивіться, де слід бути уважнішими

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 275

У Кременчуці оновили перелік аварійно-небезпечних ділянок, де найчастіше стаються ДТП. Про це повідомили у пресслужбі міської ради. Водіїв закликають бути особливо обережними на цих перехрестях і дотримуватись правил дорожнього руху.

Найнебезпечніші точки міста:

Перехрестя вулиць Небесної Сотні, Університетської, Старшого лейтенанта Кагала;

Перехрестя проспекту Лесі Українки та вулиці Козацької;

Перехрестя вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Тараса Шевченка;

Перехрестя вулиць Старшого лейтенанта Кагала і Покровської;

Перехрестя проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова;

Проспект Свободи між будинками №14 та №16;

Перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова;

Перехрестя вулиць Сумської та Левка Лук’яненка;

Перехрестя вулиць Республіканської та Лікаря Бончука.

У міськраді нагадують: на таких перехрестях підвищена аварійність, тому при русі — знижуйте швидкість, стежте за розміткою, не ігноруйте сигнали світлофорів та пішоходів.

Про більшість ДТП, які стались у місті можна почитати ТУТ.