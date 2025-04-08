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У Кременчуці оновили перелік найнебезпечніших перехресть — дивіться, де слід бути уважнішими

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 275

 Мерія оприлюднила перелік ділянок концентрації ДТП — зокрема це перехрестя з інтенсивним рухом

У Кременчуці оновили перелік аварійно-небезпечних ділянок, де найчастіше стаються ДТП. Про це повідомили у пресслужбі міської ради. Водіїв закликають бути особливо обережними на цих перехрестях і дотримуватись правил дорожнього руху.

Найнебезпечніші точки міста:

  • Перехрестя вулиць Небесної Сотні, Університетської, Старшого лейтенанта Кагала;
  • Перехрестя проспекту Лесі Українки та вулиці Козацької;
  • Перехрестя вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Тараса Шевченка;
  • Перехрестя вулиць Старшого лейтенанта Кагала і Покровської;
  • Перехрестя проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова;
  • Проспект Свободи між будинками №14 та №16;
  • Перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова;
  • Перехрестя вулиць Сумської та Левка Лук’яненка;
  • Перехрестя вулиць Республіканської та Лікаря Бончука.

У міськраді нагадують: на таких перехрестях підвищена аварійність, тому при русі — знижуйте швидкість, стежте за розміткою, не ігноруйте сигнали світлофорів та пішоходів.

Про більшість ДТП, які стались у місті можна почитати ТУТ.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа/ілюстративне
Теги: ДТП перехрестя
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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