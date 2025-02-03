В Україні закликають захистити права військовослужбовців на гідне пенсійне забезпечення: у чому загроза

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На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України опублікована петиція, до закінчення збору підписів на підтримку якої залишилося 43 дні. Наразі її підписали майже 19 тисяч українців із 25 тисяч, які необхідні для розгляду петиції главою держави

Не допустити порушення права на гідне пенсійне забезпечення військовослужбовців, національних гвардійців, поліцейських, прикордонників, пожежників, рятувальників та інших категорій осіб, які сьогодні захищають Україну від агресії РФ.

Таку петицію 17 грудня 2024 року розмістив на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України Віктор Борисевич. До закінчення 90-денного збору підписів на підтримку петиції залишилося 43 дні. Наразі її підписали майже 19 тисяч українців із 25 тисяч, які необхідні для розгляду петиції главою держави.

Про що йде мова

У петиції зазначається, що законопроєкт № 12165 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників (службовців)» викликав негативний суспільний резонанс. У пояснювальній записці до законопроєкту необхідність його прийняття обґрунтовується тим, що набуло значного суспільного резонансу питання щодо «привілейованих умов обчислення пенсій працівників прокуратури». Однак, ініціаторами законопроєкту, окрім внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють особливості пенсійного забезпечення працівників прокуратури, пропонується нова редакція низки правових норм, що регулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які стосуються пенсійного забезпечення військовослужбовців, поліцейських, інших категорій осіб, які сьогодні захищають Україну від агресії РФ.

Автор петиції вважає, що ці зміни, які стосуються призначення та перерахунку вже призначених пенсій військовослужбовців та прирівняних до них осіб, суперечить положенням Конституції України та фактично зменшує обсяг прав військовослужбовців, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, а також членів їхніх сімей.

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Він просить президента звернутися до Верховної Ради України з пропозицією виключити з цього законопроєкту норми, що змінюють порядок призначення та перерахунку пенсійного забезпечення військовослужбовців, поліцейських та інших категорій осіб, а у разі ухвалення законопроєкту у цій редакції, звернутися до Конституційного Суду України щодо його конституційності.

Зазначимо, що для цього у президента немає потреби, адже він може просто не підписати ухвалений законопроєкт й він не набере чинності. Втім автор петиції запропонував президенту саме такий шлях.

Що змінює законопроєкт № 12165

У пояснювальній записці до законопроєкту його авторка, а це голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, обґрунтовуючи необхідність його прийняття, зазначає, що «попри війну, в Україні склалася ситуація, за якої через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсій у першу чергу прокурорами».

Вона також наголошує, що «працівники органів прокуратури поряд із привілейованими умовами обчислення пенсій мають виключне / унікальне право призначати пенсію за вислугу років не залишаючи свою роботу та отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі».

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Галина Третьякова зазначає, що «ця ситуація є неприпустимою та потребує змін». Та додає, що «за таких умов є необхідність визначити єдині умови перерахунку спеціальних пенсій незалежно від закону, за яким обчислюється пенсія, а також єдині умови в призначенні пенсії за вислугу років».

І з цим важко сперечатися, якби не те що пропонується у законопроєкті окрім змін в умовах призначення та обчислювання пенсій працівникам прокуратури. А пропонується те, що пенсію за вислугу років призначається не тільки прокурорам, а й усім силовикам перераховується у зв’язку з інфляцією на коефіцієнт збільшення, який визначає Кабмін. Тобто, мова йде щорічну про індексацію пенсій силовиків. І зазначається, що «у випадку, якщо норма закону була визнана Конституційним судом України неконституційною, це не дає підстави судам використовувати при ухваленні рішень норми законів, які вже не діють».

— Прийняття законопроєкту матиме позитивні соціально-економічні наслідки, сприятиме ефективному використанню бюджетних ресурсів, підвищить довіру до державних інституцій в Україні, — прогноз соціально-економічних наслідків прийняття законопроєкту його авторка Галина Третьякова.

«Хитрий законопроєкт»

У чому підступність запропонованих змін стає зрозумілим із висновків Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, яке аналізує та дає юридичні висновки по всім законопроєктам, які вносяться на розгляд парламенту.

У 5-му пункті цих висновків зазначається, що законопроєкт вносить суттєві зміни «у порядок визначення заробітку/грошового забезпечення для обчислення розміру пенсій військовослужбовців, зокрема, майбутніх перерахунків».

— Такі перерахунки провадитимуться виключно на базі грошового забезпечення, яке враховувалося вперше — при призначенні пенсії, тобто по-суті скасовується подальше зростання пенсії у зв’язку зі зміною чинних посадових окладів військовослужбовців, - йдеться у висновках юристів управління.

Далі зазначається, що в законопроєкті «загалом передбачене скасування такого перерахунку пенсій» та зазначено, що «пенсії, призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно з цим законом… щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення».

Чинною ж нормою закону (ч. 4 ст. 63 закону № 2262) передбачено, що усі призначені за цим законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

— Варто зазначити, що скасування перерахунку пенсій військовослужбовцям у зв’язку зі збільшенням грошового забезпечення, дійсно сприятиме скороченню використання бюджетних коштів, але, на нашу думку, навряд чи «підвищить довіру до державних інституцій в Україні», що прогнозовано суб’єктом права законодавчої ініціативи як позитивний наслідок прийняття акту… містить ознаки порушення вимог ч. 3 ст. 22 Конституції України, згідно з якою при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, і на нашу думку, може розглядатися лише як тимчасовий захід на час воєнного стану у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, — резюмують юристи Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради у своїх висновках.

Узаконення диспропорції у розмірах пенсій та унеможливлення їх перерахунку для вирівнювання

Законопроєкт № 12165 був зареєстрований у Верховній Раді 29 жовтня минулого року, а вже 19 листопада його розглянув профільний комітет. Нечувана оперативність для українського парламенту, яка пояснюється тим, що головою профільного комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів є авторка цього законопроєкту Галина Третьякова.

Втім висновки парламентського комітету щодо розгляду цього законопроєкту її, напевно, не зовсім задовольнили, через що він досі не був винесений на розгляд парламенту.

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Зокрема, у висновках йдеться, що Міноборони цей законопроєкт не підтримує.

— Міністерство оборони України зауважує, що запропоновані зміни фактично означають скасування перерахунку пенсій військовослужбовцям у зв’язку з підвищенням їх грошового забезпечення та заміну його індексацією. Прийняття таких норм, на думку Міністерства оборони, узаконить диспропорцію у розмірах пенсій залежно від часу звільнення, що є неприйнятним, — зазначається у висновках парламентського комітету.

Крім того, запропоновані зміни не підтримують Міністерство внутрішніх справ, яке зауважує, що «з огляду на особливий статус військовослужбовців, перерахунок пенсій… повинен проводитися на пільгових, а не на загальних умовах, з урахуванням підвищення грошового забезпечення, у тому числі додаткових видів грошового забезпечення, з яких призначено пенсію».

Такі ж зауваження висловила Національна поліція України та Служба безпеки України, які не підтримали законопроєкт через те, що запропоновані зміни призведуть до виникнення ще більшої диспропорції у розмірах пенсій однакових категорій колишніх військовослужбовців та взагалі унеможливить проведення перерахунків розмірів пенсій для їх вирівнювання».

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 23 610 грн.

Ми також писали, що уряд знайшов спосіб, як скоротити завеликі пенсії прокурорам, деяким держслужбовцям, силовикам та багатьом іншим категоріям пенсіонерів, розмір виплат яких перевищує розмір максимальної пенсії, встановлений в Україні.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Раніше ми писали, що працюючих прокурорів, які отримують пенсію по інвалідності чи за вислугу років, можуть позбавити цих виплат. Відповідний законопроєкт наприкінці минулого року внесли до Верховної Ради. Нещодавно ми розповідали, як уряд знайшов спосіб, щоб скоротити надвеликі пенсії прокурорам, суддям та силовикам.

Ми також писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом цього року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

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В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув і схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.

Найбагатші пенсіонери України: хто це, яку пенсію отримують та як їм це вдалося

Зазначимо, що загальна формула для розрахунку пенсії в Україні призводить до того, що пенсійні виплати становлять менш як 30% від колишньої зарплати. Наприклад, із середньою зарплатою у 18,8 тис. грн, пенсія складатиме приблизно 4,7 тис. грн. Натомість прокурори та судді можуть через судові рішення отримувати пенсії, які сягають до 90% їхнього звичайного заробітку. Зокрема, судді, чия зарплата перевищує 300 тисяч гривень на місяць, можуть отримувати пенсію в такому ж розмірі — найбільша щомісячна пенсійна виплата судді становить 390 184 грн.