В Україні п’ятий рік недоплачують військовим пенсіонерам: як можна збільшити виплати удвічі

Вчора, 22:18 Переглядів: 265

Пенсіонери-силовики з однаковим званням, посадою та вислугою наразі отримують дуже різні за розміром пенсії — чому так сталося та чи можна відновити справедливість

Наразі в Україні склалася досить дивна ситуація, коли пенсіонери ЗСУ, МВС та інших силових структур з однаковим званням, займаною перед виходом на пенсію посадою та вислугою років отримують зовсім різні за розмірами пенсії. Так сталося тому, що частина військових пенсіонерів змогли цілком законно добитися підвищити своїх пенсійних виплат удвічі, а то й більше. Чи можна відновити справедливість для усіх та що для цього потрібно? Ми дослідили цю тему, у чому нам допомогла адвокат з Кременчука Жанна Лисенко.

Вони добилися справедливості

Перш ніж розбиратися в усіх юридичних тонкощах цієї справи, ми наведемо реальні приклади тих військових пенсіонерів, які довго не барилися, вже пройшли цей непростий шлях та зуміли відновити справедливість щодо розміру своїх пенсій.

Кременчужанин Юрій Гушер звільнився з військової служби у далекому 2000 році. Має 27 років вислуги та військове звання «майор». Після останнього підвищення пенсії навесні 2018 року став отримувати виплати від ПФУ у розмірі 6700 грн (до того пенсія була значно меншою). З липня 2021 року через те, що військові пенсії жодного разу не індексували, уряд призначив військовим пенсіонерам щомісячну доплату у розмірі 2000 грн. А з літа минулого року Юрій Вадимович добився підвищення щомісячних пенсійних виплат удвічі — до 13700 грн. До того, ПФУ ще визнав заборгованість за недоплату пенсії за минулі роки (цифра з п’ятьома нулями), яку обіцяє колись повернути. Щоправда, відновлювати справедливість йому довелося майже рік і витратити на це певні зусилля.

Військовий пенсіонер Володимир з Кременчука, який попросив не оприлюднювати його прізвище, вийшов на пенсію у 2005 році маючи 27 років вислуги. До минулого року йому виплачували 6800 грн пенсійних виплат та додаткових 2000 грн доплати. Напередодні Нового року отримав першу виплату пенсії у повному розмірі — 14500 грн. На те, щоб добитися справедливості, він також витратив близько року.

Ще один кременчужанин, майор у відставці 65-річний Олександр Куліш звільнився з військової служби у 2016 році після участі в АТО. На день звільнення мав уже 32 роки вислуги. Йому призначили пенсію у 10200 грн. На відновлення справедливості витратив 10 місяців і на початку минулого року таки добився від ПФУ перерахунку пенсії. Тепер Олександр Михайлович отримує її максимальний розмір, тобто його пенсія зросла удвічі.

Інваліду внаслідок війни II групи Олександру (ред. - прізвище просив не оприлюднювати, бо достатньо відома у Кременчуці людина), який теж звільнився із ЗСУ після участі в АТО у 2016 році, пенсію призначили у розмірі 13700 грн. Минулого року добився від ПФУ її виплати у повному розмірі — тепер отримує максимальний розмір пенсії (для 2023 року це 20 930 грн — ред.).

І таких прикладів по Україні тисячі, достатньо заглянути у Єдиний державний реєстр судових рішень. Як їм це вдалося, чи можуть добитися справедливості інші військові пенсіонери та що для цього потрібно зробити. Далі про це докладно.

Чому ПФУ недоплачує військовим пенсіонерам?

Порядок нарахування та розміри пенсій колишнім військовим визначає Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». У ньому визначено, що пенсії обчислюються, виходячи з розміру грошового забезпечення, яке складається із посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень та премій). Усі призначені за цим законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій діючих військовослужбовців на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабміном.

З 1-го березня 2018 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» грошове забезпечення військовослужбовцям було підвищено. Значно збільшили посадові оклади, оклади за військовим званням та деякі інші складові грошового забезпечення. Відтак у військових пенсіонерів виникли правові підстави розраховувати на проведення відповідного перерахунку їхніх пенсій.

Однак, Кабінет Міністрів вирішив інакше та прийняв постанову від 21.02.2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», положення якої щодо визначення порядку перерахунку військових пенсій суперечили вимогам закону. Звісно, що Пенсійний фонд України з березня 2018 року почав виплачувати пенсії згідно з цією постановлю уряду.

Що саме у ній суперечило нормам закону?

Кабмін визначив, що військові пенсії, призначені до 1-го березня 2018 р., підлягають перерахунку лише з урахуванням визначених постановою КМУ № 704 збільшених розмірів посадових окладів, окладів за військове звання та надбавки за вислугу років. А про інші складові грошового забезпечення просто забули. Тобто при перерахунку пенсій проігнорували надбавки, доплати та премії, які складають значну частину грошового забезпечення військовослужбовців. Через це розмір перерахованих пенсійних виплат колишнім військовим був суттєво і незаконно занижений.

Крім того, Кабмін унормував порядок перерахунку та виплати оновлених військових пенсій таким чином, що навіть ті пенсії, які були обчислені всупереч закону не з усього грошового забезпечення, не підлягали виплаті у повному обсязі протягом 2018-2019 років.

Тобто, органи Пенсійного фонду України з квітня 2018 року виплачували колишнім військовим та ветеранам інших силових структур пенсії, перераховані на підставі урядової постанови, яка суперечила нормам закону, не враховуючи додаткових видів грошового забезпечення, що і призвело до суттєвого зменшення їх розмірів. Такі незаконно зменшені пенсії більшість військових пенсіонерів отримують й досі.

Про порушення прав військових пенсіонерів

Як ми вже зазначали, передбачений постановою Кабміну від 21.02.2018 р. №103 перерахунок пенсії з урахуванням лише окладів за посадою, військовим званням та надбавки за вислугу років суперечить нормам законів України, які визначають складові грошового забезпечення військовослужбовців із якого обраховується пенсія.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 13.05.2015 року № 4-рп/2015 підтвердив необхідність єдиного підходу до визначення видів грошового забезпечення військовослужбовців, які враховуються як при призначенні пенсій, так і при перерахунку раніше призначених пенсій. У цьому ж рішенні зазначено, що виключно Верховна Рада України шляхом прийняття законів визначає види грошового забезпечення для обчислення та перерахунку пенсій військовослужбовців. Отже, Кабмін перевищив свої повноваження.

Окрім того, уряд допустив ще одне порушення конституційних норм, допустивши дискримінацію. Він визначив порядок перерахунку пенсій з порушенням норм закону (з урахуванням лише трьох складових ГЗ) лише для осіб, які станом на 1.03.2018 року вже мали статус військового пенсіонера. А для тих, хто звільнявся з військової служби після цієї дати, обчислення пенсії проводилось з урахуванням усіх складових грошового забезпечення. Тобто окрім трьох основних складових ГЗ, їм враховувалися і щомісячні додаткові види: надбавка, доплати, підвищення та премії.

Вийшла відверта дискримінація військових пенсіонерів за часом звільнення з військової служби, що є неприпустимим.

Зауважимо, що закон України має вищу юридичну силу, ніж постанова Кабміну, а тому дії органу владних повноважень (ПФУ) щодо неправомірного перерахунку військових пенсій тим ветеранам, які звільнилися з військової служби до 1.03.2018 року, можна оскаржити в адміністративному суді.

Варто додати, що неправомірність багатьох норм, закладених у постанові КМУ №103 від 21.02.2018 року, вже визнані рішеннями 4-х апеляційних та окружних судів, а також самим Кабміном, який 24.12.2019 року постановою №1088 скасував три пункти своєї скандальної постанови №103. Саме після цих рішень уряду та судів з’явилися юридичні підстави та реальна можливість для військових пенсіонерів оскаржувати рішення ПФУ щодо неправильно перерахованих їм пенсій.

Адвокат Жанна Олександрівна Лисенко

Яким чином можна добитися справедливості та збільшити свою пенсію?

Отже, ми з’ясували, що перерахунок військових пенсій органами ПФУ було здійснено з порушенням закону. Це викликало масові звернення до судів з метою поновлення порушених прав. Позивачі добивалися перерахунку та збільшення своїх пенсій шляхом повернення надбавок та премії до складу грошового забезпечення із розміру якого й обраховується пенсія військовим в залежності від вислуги років.

З чого починати?

Адвокат Жанна Лисенко радить спочатку звертатися до обласного ТЦК та СП (колишній військкомат) із заявою щодо підготовки та направлення до ПФУ оновленої довідки про розмір грошового забезпечення.

Після отримання оновленої довідки необхідно звернутися до головного управління пенсійного фонду України у Полтавській області із заявою щодо прийняття оновленої довідки та добровільного перерахунку пенсії на її підставі.

Звісно, що орган ПФУ відмовить у цьому, посилаючись на постанови Кабміну.

Після отримання письмової відмови треба готувати позов та звертатися до окружного адміністративного суду із вимогами зобов’язати головне управління ПФУ прийняти оновлену довідку про грошове забезпечення (з урахуванням усіх надбавок та премії) та перерахувати пенсію на її підставі.

Зазвичай після розгляду справи у суді першої інстанції орган ПФУ подає апеляцію і розгляд справи затягується ще на кілька місяців.

Насамкінець, отримавши потрібне судове рішення, яке набрало законної сили, потрібно ще домогтися його виконання обласним управлінням Пенсійного фонду.

На перший погляд, процедура перерахунку пенсій військовим не така вже й важка. Однак, на кожному її етапі виникає безліч юридичних складнощів, з якими може впоратися лише досвідчений адвокат, який має досвід саме у сфері перерахунку військових пенсій.

— У адвокатів, як і у лікарів, є своя спеціалізація. Навряд чи офтальмолог зможе якісно вирізати апендикс, а хірург — вилікувати від ковіду. Хоча усі вони — лікарі. Так само й у військових — танкіст не може керувати гелікоптером, а льотчик танком, хоча вони обидва — офіцери. У адвокатів теж є ті, хто спеціалізується на кримінальному законодавстві, інші на господарському, сімейному тощо. У кожній судовій справі є свої тонкощі та нюанси, які потрібно знати й враховувати, аби досягнути позитивного результату. Саме тому у вирішенні справ по військовим пенсіям раджу звертатися до тих адвокатів, які мають досвід у цій галузі, — пояснила Жанна Лисенко.

Вона додала, що ту ж саму довідку від обласного ТЦК та СП адвокат може витребувати протягом 5 днів за адвокатським запитом. Крім того, адвокат готує позов і супроводжує цю справу у судах без залучення позивача. Тобто сам пенсіонер на судові засідання і взагалі нікуди не ходить, ніяких документів не складає і не подає та ні на що не витрачає свій час. Усе за нього робить адвокат.

— Звісно, можна спробувати судитися й самому, але є дуже багато нюансів, які складно врахувати необізнаній у цій справі людині. І на все це потрібно дуже багато часу й нервів. А в результаті можна отримати зовсім не те що хотіли, даремно згаяти час та залишитись ні з чим. Тому раджу завітати до Центру юридичних консультацій, який знаходиться на вулиці Університетській та проконсультуватися з адвокатом. У кожному випадку є свої особливості, про які загалом розповісти неможливо. Воєнний стан не заважає розгляду судових справ та перерахунку пенсійних виплат, — зазначила Жанна Лисенко.

Вона висловила готовність надати військовим пенсіонерам юридичні консультації з цих питань та дозволила редакції опублікувати свій номер телефону — 0979404341 (Лисенко Жанна Олександрівна). Адвокат приймає у Центрі юридичних консультацій на вулиці Університетській (Першотравневій), 39, каб. 9.

На питання щодо часу, потрібного для розгляду судової справи по збільшенню військових пенсій, Жанна Лисенко зазначила, що це залежить від багатьох факторів, але зазвичай від початку процесу до отримання збільшеної пенсії проходить від 8 до 12 місяців.

— Тож, чим раніше почати, тим скоріше можна отримати результат у вигляді справедливої та повної пенсії. Та ще й судове рішення щодо виплати заборгованості за весь період ( з 2018 року — ред. ), коли військовий пенсіонер отримував зменшену пенсію, — додала Жанна Лисенко.

А чи повну пенсію отримують ті, хто звільнився з військової служби після 1.03.2018 року?

Виявляється, що ПФУ їм також недоплачує, хоча розмір цієї недоплати значно менший, ніж у тих, хто звільнився до 1.03.2018 року.

У постанові Кабміну про грошове забезпечення військовослужбовців від 30.08.2017 року № 704 затверджені тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців та схема тарифних розрядів за основними типовими посадами ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ й інших силових відомств.

Розміри посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року на відповідний тарифний коефіцієнт.

Тарифний коефіцієнт залежить від тарифної сітки, яка встановлена для кожної посади — від 1 до 60. А тарифні коефіцієнти встановлені від 1,4 для 1-го тарифу, до 5,76 для 60-го тарифу.

Так само визначається розмір окладу за військовим званням — шляхом множення розміру прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року на відповідний тарифний коефіцієнт. Він встановлений в залежності від військового звання від 0,3 (для солдата, матроса) до 1,0 (для генерала армії України).

Але при обрахуванні посадових окладів та окладів за військовим званням усіх пенсіонерів досі використовується прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня 2018 року! А він в Україні підвищується щороку. Так, прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1.01.2018 року (який наразі використовується для обрахунку пенсій) становив 1762 грн. А прожитковий мінімум на 1.01.2021 року — 2270 грн. Цього ж року для працездатних осіб він встановлений на рівні 2684 грн.

Отже, якщо відповідні за посадою та військовому званню коефіцієнти множити не на 1762 грн, а на 2270 — то розмір грошового забезпечення, з якого обраховуються пенсійні виплати, суттєво збільшується. А відповідно збільшується і розмір пенсії.

— ПФУ досі розраховує посадові оклади та оклади за військовим званням для визначення пенсії військових, виходячи з прожиткового рівня 5-річної давнини. Через це у військових пенсіонерів є усі підстави для перерахунку пенсій. Як показує судова практика, можна гарантовано добитися від ПФУ перерахунку пенсій за прожитковим мінімумом станом на 1 січня 2021 року. А це призводить до збільшення пенсій на 20-40%. Проте, цей процес трохи складніший та довший — він займає не менше ніж рік, — пояснила адвокат Жанна Лисенко.

Вона звернула увагу, що збільшити свою пенсію таким чином можуть ті військові пенсіонери, які звільнені після березня 2018 року, а також й ті, хто за рішенням суду вже отримує збільшену пенсію.

Процедура відсудження пенсії складніша і довша тому, що потребує двох етапів судового оскарження — спершу позов подається до обласного ТЦК та СП (або відповідних органів інших силових відомств) з проханням про добровільний перерахунок грошового забезпечення пенсіонера та видачу оновленої довідки, а після позитивного рішення суду та отримання такої довідки — нового позову до ПФУ з вимогою перерахувати пенсію.

Змиритися чи боротися — кожен вирішує сам

Можна обурюватися несправедливістю, сподіваючись на рішення уряду чи парламенту, і нічого не робити. Але тоді, напевне, нічого й не зміниться.

А можна боротися за відновлення справедливості та досягти поставленої мети. Тим більше, що така боротьба не потребує особливих зусиль з боку пенсіонера. Лише власної готовності, бажання добитися виплати повної пенсії та часу.

Так, доведеться чекати близько року, але ж результат того вартий.

І що важливо, відлік цього року починається з дня, коли військовий пенсіонер зважиться на боротьбу. А недоплата пенсії за місяці, які минуть до справедливого судового рішення, у такому випадку буде визнана, як заборгованість ПФУ перед пенсіонером. Тож чим раніше початок, тим скоріше на банківські картки надходитиме повна пенсія.

Ті ж військові пенсіонери, які не звернуться до суду з позовами до органів ПФУ, допоможуть державі зекономити частину коштів держбюджету шляхом недоотриманих ними пенсійних виплат.

Варто додати, що цей матеріал стосується пенсіонерів усіх силових структур: ЗСУ, МВС, НГУ, ДПСУ, СБУ, ДСНС та інших.

Для тих, хто хоче переконатися у можливості відсудити повні пенсії, Жанна Лисенко порадила подивитися результати розгляду деяких судових справ щодо перерахунку військових пенсій за їх номерами у Єдиному державному реєстрі судових рішень: №420/9383/22, 120/3712/22, 420/12253/20, 280/6154/20 (МВС).

І наостанок, для тих, хто вважає, що військові пенсіонери й так отримують великі виплати, адже не так багато в Україні пенсіонерів з рівнем виплат у 6–7 тисяч грн, які наразі у середньому вони отримують. Ми нещодавно писали, що в Україні в умовах воєнного стану вирішили скоротити пенсійні виплати одній категорії громадян похилого віку — одразу на 40%. Якщо законопроєкт буде ухвалено у парламенті, їхні пенсії скоротяться до 90 тисяч грн.



