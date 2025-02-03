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«На щиті» з війни додому повернувся військовий з Кременчуччини Сергій Дорошенко

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 732

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя

Схилившись на коліно, 30 січня Кременчуччина в останню путь провела загиблого воїна Сергія Дорошенка. Розвідник-гранатометник розвідувальної групи загону СП — Сергій Анатолійович Дорошенко героїчно загинув 18 січня в районі села Янтарне Покровського району Донецької області. Мешканця Новогалещинської громади з військовими почестями поховали у рідному селі Василівка.

— 18 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності України, в районі населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області, розвідник-гранатометник розвідувальної групи загону СП — Сергій Анатолійович Дорошенко героїчно загинув. Він до останнього мужньо захищав свою родину та країну від російського агресора. Йому назавжди залишиться 43…Вічна слава Герою! Світла пам’ять, доземний уклін, сум, біль та безмежна вдячність Захисникові, який з честю виконав свій обов’язок перед Батьківщиною та залишився вірним присязі! — йдеться в повідомленні громади Нової Галещини.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Нова Галещина
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