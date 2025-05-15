На Полтавщині легковик збив велосипедиста: поліція встановлює обставини

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Учора, 14 травня, близько 9.15 в одному з сіл Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2106, за кермом якого знаходився 68-річний водій, зіткнувся із 71-річним велосипедистом.

Постраждалого велосипедиста ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нині усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці позашляховик збив велосипедиста: наступного дня той помер у лікарні.