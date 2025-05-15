У Кременчуці — суперечки через скульптуру «Незламна»: містяни вимагають демонтажу

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 428 Коментарів: 3

У Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».

Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно.

15 травня з’явилася електронна петиція з вимогою демонтувати скульптуру.

— Автомат у руках — символ боротьби, але чому при цьому оголене тіло й відверта сукня? Це виглядає недоречно, — написала авторка петиції Тетяна Руденко.

За кілька годин петицію підтримали понад пів сотні кременчужан. Для розгляду міським головою вона має зібрати 250 голосів.

У соцмережах користувачі також розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою.

На засіданні виконкому 15 травня мер Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».

— Вона символізує те, як люди 24 лютого прокинулися й у чому були — взяли зброю, — сказав Малецький, порівнявши Павловського з Ван Гогом.