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У Кременчуці — суперечки через скульптуру «Незламна»: містяни вимагають демонтажу

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 428 Коментарів: 3

 Подарунок скульптора до Дня міста викликав шквал критики через зовнішній вигляд

У Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».

Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно.

 

15 травня з’явилася електронна петиція з вимогою демонтувати скульптуру.

— Автомат у руках — символ боротьби, але чому при цьому оголене тіло й відверта сукня? Це виглядає недоречно, — написала авторка петиції Тетяна Руденко.

За кілька годин петицію підтримали понад пів сотні кременчужан. Для розгляду міським головою вона має зібрати 250 голосів.

У соцмережах користувачі також розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою.

 

 

На засіданні виконкому 15 травня мер Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».

— Вона символізує те, як люди 24 лютого прокинулися й у чому були — взяли зброю, — сказав Малецький, порівнявши Павловського з Ван Гогом.

Нагадаємо, що за словами очільниці управління культури і туризму Ірини Вологодської, місто не витратило «жодної копійки» на встановлення скульптури. Однак депутатська комісія з питань освіти, молоді, культури пропонує обговорювати встановлення нових архітектурних об’єктів в місті. Так, зокрема, комісія вважає, що її мають залучати до формування культурного простору Кременчука.


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Автор: Телеграф
Теги: скульптура петиція Парк Миру

А Вам скульптура...

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Коментарі: 3

5 107
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:01

А ви сторінку скульптора бачили? Ще той ждунець


2 0
1 433
evil:
Сьогодні, 13:29

15 травня мер Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить»[hide][/hide]

Повністю згоден. Я в газетах де є портрет недомера Малецького завжди йому замість носа відвислий пісюн фломастерами домальовую. Так Віталій Олексійович виглядає більш натуралістично і красиво. Недомер символізує його як недомера. А пісюн замість носа символізує всю його сутність .Я художник . Я так бачу. Мистецтво має право на різні форми.


3 0
1 467
Andron777:
Сьогодні, 14:46

...мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить... От нехай автор у себе дома поставить і бачить так як він бачить. Але своє бачення не виносить на загал. Немає ніякої скульптурної та художньої цінності в його баченні. Ніхто ж не проти увіковічнення нашої боротьби з ворогом, але це творіння...


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