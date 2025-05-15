У Кременчуці — суперечки через скульптуру «Незламна»: містяни вимагають демонтажу

У Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».
Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно.
15 травня з’явилася електронна петиція з вимогою демонтувати скульптуру.
За кілька годин петицію підтримали понад пів сотні кременчужан. Для розгляду міським головою вона має зібрати 250 голосів.
У соцмережах користувачі також розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою.
На засіданні виконкому 15 травня мер Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».
Нагадаємо, що за словами очільниці управління культури і туризму Ірини Вологодської, місто не витратило «жодної копійки» на встановлення скульптури. Однак депутатська комісія з питань освіти, молоді, культури пропонує обговорювати встановлення нових архітектурних об’єктів в місті. Так, зокрема, комісія вважає, що її мають залучати до формування культурного простору Кременчука.
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