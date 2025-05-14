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Кременчук, Культура

У Кременчуці депутати пропонують обговорювати встановлення пам'ятків: питання підняли через нову скульптуру

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 200 Коментарів: 1

Так, зокрема, комісія вважає, що її мають залучати до формування культурного простору Кременчука

У Кременчуці депутатська комісія з питань освіти, молоді, культури пропонує обговорювати встановлення нових архітектурних об’єктів в місті. Питання порушили через встановлення нової скульптури «Незламна» у парку Миру. Про це стало відомо під час засідання 14 травня. 

Так, зокрема, комісія вважає, що її мають залучати до формування культурного простору Кременчука.

— Має бути, як є генеральний план, архітектурний, так і у нас має бути якийсь там задум, якась концепція наповнення публічного простору. Мені здається, це хаотичне наповнення простору, — зазначила депутатка Лариса Гориславець. 

За словами очільниці управління культури і туризму Ірини Вологодської, місто не витратило «жодної копійки» на встановлення скульптури — це був подарунок митця для громади. 

Нагадаємо, у парку Миру встановили скульптуру «Незламна» кременчуцького митця Олександра Павловського. Пам’ятник у вигляді жінки в українському вінку зі зброєю символізує мужність і стійкість українського народу, йдеться у повідомленні.

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Автор: Телеграф
Теги: парк скульптура архітектура
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Коментарі: 1

5 104
1
zzzzzz:
Сьогодні, 22:20

То мужність у голих цицьках, чи в непропорційних пальцях ?


2 0

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