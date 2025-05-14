У Кременчуці депутати пропонують обговорювати встановлення пам'ятків: питання підняли через нову скульптуру

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Так, зокрема, комісія вважає, що її мають залучати до формування культурного простору Кременчука

У Кременчуці депутатська комісія з питань освіти, молоді, культури пропонує обговорювати встановлення нових архітектурних об’єктів в місті. Питання порушили через встановлення нової скульптури «Незламна» у парку Миру. Про це стало відомо під час засідання 14 травня.

Так, зокрема, комісія вважає, що її мають залучати до формування культурного простору Кременчука.

— Має бути, як є генеральний план, архітектурний, так і у нас має бути якийсь там задум, якась концепція наповнення публічного простору. Мені здається, це хаотичне наповнення простору, — зазначила депутатка Лариса Гориславець.

За словами очільниці управління культури і туризму Ірини Вологодської, місто не витратило «жодної копійки» на встановлення скульптури — це був подарунок митця для громади.

Нагадаємо, у парку Миру встановили скульптуру «Незламна» кременчуцького митця Олександра Павловського. Пам’ятник у вигляді жінки в українському вінку зі зброєю символізує мужність і стійкість українського народу, йдеться у повідомленні.