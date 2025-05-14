У Полтавській області очікується сильний вітер

Вдень 15 травня на Полтавщині прогнозуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури.

Синоптики закликають мешканців області бути обережними під час перебування на вулиці та звертати увагу на:

дерева, рекламні щити та лінії електропередач;

можливе пошкодження легких конструкцій і дахів будівель.

Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями.