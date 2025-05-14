Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 15 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Івана Приходька, 64/31
пров. Тополевий, 3
вул. Івана Приходька, 26, 28, 30, 32, 34/5, 74.
пр. 1-й Кохнівський, 3–7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3–10
пр. 3-й Кохнівський, 4–18
туп. 1-й Парковий, 3–8
туп. 2-й Парковий, 3–8/2
вул. Вагонна, 10–32
пров. Деповський, 1–23
вул. Житлобудівна, 3/20–25Г
пр. Житлобудівниий, 3–20/11
пров. Житлобудівниий, 2/34–16
вул. Кохнівська, 63–108
пров. Межовий, 9, 23
вул. Господарська, 1–38
пров. Господарський, 3–10А
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Івана Багряного, 1/39–21
пров. Композитора Вербицького, 1–16
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 1А–92
вул. Нижня, 1–28
пров. Шосейний, 10
вул. Щаслива, 33
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Кохнівська, 44–62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1–30
вул. Салганна, 4–65
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Юрія Руфа, 65А
вул. Енергетиків, 39Б–47А
вул. Кавалерійська, 1/56–11А
вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6
вул. Молодіжна, 8
вул. Олександра Довженка, 1–7
вул. Олександріївська, 28–89
вул. Покровська, 24, 28
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Платухіна, 20–37
вул. Соборна, 34/32
вул. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30–79
просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88
пров. Чередницький, 4
пров. Шкільний, 18/5
пров. Транспортний, 1–28
туп. Юннатів, 1–7.
проїзд Зональний, 2–7
вул. Джерельна, 3–19
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчицького, 16–49
вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Рівненський, 13А–25
туп. Степовий, 1–9
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118.
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–121
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Троїцька, 67, 67А, 69/15
вул. Ярова, 1–7
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Євгена Патона, 25
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Соснівка
с. Придніпрянське.
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