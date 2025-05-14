Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 15 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00:

  • пров. Івана Приходька, 64/31

  • пров. Тополевий, 3

  • вул. Івана Приходька, 26, 28, 30, 32, 34/5, 74.

З 8.00 до 17.00:

  • пр. 1-й Кохнівський, 3–7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3–10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4–18

  • туп. 1-й Парковий, 3–8

  • туп. 2-й Парковий, 3–8/2

  • вул. Вагонна, 10–32

  • пров. Деповський, 1–23

  • вул. Житлобудівна, 3/20–25Г

  • пр. Житлобудівниий, 3–20/11

  • пров. Житлобудівниий, 2/34–16

  • вул. Кохнівська, 63–108

  • пров. Межовий, 9, 23

  • вул. Господарська, 1–38

  • пров. Господарський, 3–10А

  • вул. Дружинницька, 1–33

  • вул. Івана Багряного, 1/39–21

  • пров. Композитора Вербицького, 1–16

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7–8

  • вул. Максима Кривоноса, 1А–92

  • вул. Нижня, 1–28

  • пров. Шосейний, 10

  • вул. Щаслива, 33

  • вул. Карпенка-Карого, 22–60

  • вул. Кохнівська, 44–62

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Межовий, 1–30

  • вул. Салганна, 4–65

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Переяславська, 2–37/10

  • вул. Юрія Руфа, 65А

  • вул. Енергетиків, 39Б–47А

  • вул. Кавалерійська, 1/56–11А

  • вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6

  • вул. Молодіжна, 8

  • вул. Олександра Довженка, 1–7

  • вул. Олександріївська, 28–89

  • вул. Покровська, 24, 28

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • вул. Ірпінська, 7–14

  • вул. Платухіна, 20–37

  • вул. Соборна, 34/32

  • вул. Уласа Самчука, 17

  • вул. Чередницька, 30–79

  • просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Шкільний, 18/5

  • пров. Транспортний, 1–28

  • туп. Юннатів, 1–7.

З 8.00 до 18.00:

  • проїзд Зональний, 2–7

  • вул. Джерельна, 3–19

  • вул. Каштанова, 1–22

  • вул. Козацька, 61/31–94А

  • вул. Сергія Кульчицького, 16–49

  • вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11

  • пров. Вербовий, 2, 4

  • пров. Рівненський, 13А–25

  • туп. Степовий, 1–9

  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1–186

  • вул. Троїцька, 67, 67А, 69/15

  • вул. Ярова, 1–7

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Євгена Патона, 25

  • с. Потоки

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Соснівка

  • с. Придніпрянське.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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