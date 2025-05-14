У Кременчуці чоловік систематично знущався з вітчима: що вирішив суд

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 174

На суді обвинувачений свою вину визнав, а потерпілий не мав до кривдника жодних претензій

У Кременчуці судили чоловіка, який систематично знущався з вітчима. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 12 травня.

У матеріалах справи зазначено, що потерпілий із 1977 року перебуває у шлюбі із матір’ю обвинуваченого, тобто сам приходиться йому вітчимом, а той — пасинком.

Упродовж двох років обвинувачений систематично знущався із вітчима — вчиняв щодо нього фізичне та психологічне насильство. Так за цей час правоохоронці задокументували щонайменше 7 подібних випадків. Правоохоронці складали на кривдника заборонні приписи та виписували йому штрафи, проте той все одно продовжував домашній терор.

Після останнього такого конфлікту цьогоріч у лютому експерти встановили, що постійне знущання пасинка призвело до психотравмування потерпілого. Вчинки кривдника суд розцінив як домашнє насильство та розглядав справу за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

Незадовго до судового засідання обвинувачений та потерпілий уклали угоду про примирення: пасинок визнав вину у скоєному, а вітчим не мав до нього жодних моральних чи матеріальних претензій.

Опрацювавши усі матеріали суд визнав чоловіка винним у домашньому насильстві та призначив йому 1 рік пробаційного нагляду.

Нагадаємо, нещодавно обмеження волі призначили жителю Кременчуцького району, який систематично знущався зі своєї дружини.



