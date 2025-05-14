Українці відповіли, як ставляться до ідеї проведення виборів до закінчення воєнного стану — соцопитування

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Переважна більшість українців вважають, що вибори мають відбутися після укладання остаточної мирної угоди і завершення війни.

Майже три чверті, а саме 71% українців не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки

Про це повідомляє міжнародний інститут соціології (КМІС), оприлюднивши результати опитування, проведеного упродовж 2-12 травня 2025 року.

Відповідаючи на запитання: «Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з Європи тощо. Чи варто Україні після цього проводити вибори?», більшість відповіла, що проти таких виборів.

Більшість українців вважають, що вибори мають відбутися після укладання остаточної мирної угоди і завершення війни. В той же час вибори після перемир’я підтримує 13% респондентів, а ще 12% опитаних вважають, що виибори потрібно проводити вже зараз, навіть до припинення вогню.

За даними опитування, у всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів — на Заході України.

Також респондентів запитали про довіру до діючого президента України Володимира Зеленського. В КМІС зазначають, що станом на першу половину травня 74% українців довіряли йому, не довіряли — 22%.

Нагадаємо, у березні 20025 року ми писали, що дві третини українців (66%) негативно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни та менше чверті (22%) підтримують цю ідею. Про це, засвідчили результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року.

Раніше ми писали, що за даними лютневого опитування соціологічного центру «Социс», майже дві третини українців виступають проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни.