Велосипедист, який потрапив у аварію в Кременчуці, помер в лікарні — поліція

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 743

У пресслужбі поліції Полтавщини зазначають, що велосипедист потрапив під колеса позашляховика Chery, за кермом якого перебувала 38-річна жінка

9 травня в лікарні Кременчука помер 44-річний велосипедист, якого ушпиталили з тілесними ушкодженнями після аварії. Нині поліція проводить досудове розслідування. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Додамо, що аварія сталась 8 травня на вулиці Шевченка. У пресслужбі поліції Полтавщини зазначають, що велосипедист потрапив під колеса позашляховика Chery, за кермом якого перебувала 38-річна жінка. Внаслідок зіткнення велосипедиста госпіталізували до лікарні.