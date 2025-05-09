Велосипедист, який потрапив у аварію в Кременчуці, помер в лікарні — поліція

У пресслужбі поліції Полтавщини зазначають, що велосипедист потрапив під колеса позашляховика Chery, за кермом якого перебувала 38-річна жінка
9 травня в лікарні Кременчука помер 44-річний велосипедист, якого ушпиталили з тілесними ушкодженнями після аварії. Нині поліція проводить досудове розслідування. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Додамо, що аварія сталась 8 травня на вулиці Шевченка. У пресслужбі поліції Полтавщини зазначають, що велосипедист потрапив під колеса позашляховика Chery, за кермом якого перебувала 38-річна жінка. Внаслідок зіткнення велосипедиста госпіталізували до лікарні.
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