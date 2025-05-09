Біля Світловодська знищили понад 400 дерев: збитки оцінили у півтора мільйона гривень

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Біля дороги між Світловодськом та Павлівкою фахівці Державної екологічної інспекції Придніпровського округу зафіксували масове знищення дерев. Про це повідомили в екоінспекції після обстеження території.

Інспектори виявили 416 дерев 13 видів, зокрема акацію, клен, тополю, абрикос та яблуню, які пошкодили до ступеня припинення росту. Їх зламали або вивернули з корінням, ймовірно, за допомогою важкої техніки. На момент перевірки ні техніки, ні працівників на місці вже не було, йдеться у повідомленні.

Збитки оцінили у понад 1,5 млн грн. Екоінспекція передала матеріали до правоохоронців для пошуку винних.