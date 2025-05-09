Двоє полтавців виписували собі фейкові повістки, аби не отримати від патрулів повістки справжні

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 253

Крім того, від початку війни один із чоловіків поширював у соцмережах дописи із російською пропагандою

Перед судом постануть двоє полтавців, які виписували собі фейкові повістки, щоб дурити військові патрулі та уникнути повісток справжніх. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, один із обвинувачених — працівник поліграфічного підприємства. На початку року він на службовому обладнанні надрукував повістки про виклик до ТЦК та СП та віддав одну з них знайомому, аби той вніс туди свої особисті дані. Таким чином чоловіки мали намір дурити військові патрулі і уникнути отримання справжніх повісток.

Крім того, один із обвинувачених від початку повномасштабного вторгнення на своїй сторінці в одній із соцмереж, а також під час переписки зі знайомими у месенджері публікував дописи із російською пропагандою.

Обох чоловіків судитимуть за готування перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також підроблення офіційного документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Працівнику типографії інкримінують також поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація осіб, які її здійснюють, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині СБУ затримала двох російських агітаторів та організатора ботоферми для «розгону» пропаганди.