Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Двоє полтавців виписували собі фейкові повістки, аби не отримати від патрулів повістки справжні

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 253

 

Крім того, від початку війни один із чоловіків поширював у соцмережах дописи із російською пропагандою

Перед судом постануть двоє полтавців, які виписували собі фейкові повістки, щоб дурити військові патрулі та уникнути повісток справжніх. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, один із обвинувачених — працівник поліграфічного підприємства. На початку року він на службовому обладнанні надрукував повістки про виклик до ТЦК та СП та віддав одну з них знайомому, аби той вніс туди свої особисті дані. Таким чином чоловіки мали намір дурити військові патрулі і уникнути отримання справжніх повісток. 

Крім того, один із обвинувачених від початку повномасштабного вторгнення на своїй сторінці в одній із соцмереж, а також під час переписки зі знайомими у месенджері публікував дописи із російською пропагандою. 

Обох чоловіків судитимуть за готування перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також підроблення офіційного документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Працівнику типографії інкримінують також поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація осіб, які її здійснюють, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині СБУ затримала двох російських агітаторів та організатора ботоферми для «розгону» пропаганди.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: повістки пропаганда прокуратура Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх