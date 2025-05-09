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У Кременчуці створили петицію проти знесення 120-річної будівлі у центрі міста

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 293 Коментарів: 1

Нині триває збір підписів

Кременчуцькі активісти вимагають зупинити знесення 120-річної дореволюційної будівлі на вулиці Мазепи, 13. Відповідну петицію розмістили на сайті електронних звернень Кременчука 8 травня. 

Автор звернення Назарій Лісний вимагає відновити будівлю з автентичних матеріалів. Крім того, у петиції активіст просить:

  • надати охоронний статус як об’єкту культурної спадщини;
  • реставрувати будівлю з можливістю її використання у культурних чи соціальних цілях;
  • оновити історико-архітектурний опорний план Кременчука, додавши важливі, але недооцінені будівлі;
  • впровадити систему виявлення та захисту будівель віком понад 100 років.

Нині триває збір підписів. Для того, щоб петицію розглянув міський голова, вона має зібрати 250 підписів.

Нагадаємо, на початку березня кременчуцькі активісти виступили проти знесення забудовниками історичної будівлі у центрі міста. Двоповерховий будинок на вулиці Мазепи, 13 звели у 1910 році за проєктом німецького архітектора. Будинок у центрі міста — це збережений зразок кременчуцької архітектури у стилі історизм з елементами неоренесансу та неоготики, кажуть активісти.

Додамо, що наприкінці лютого під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули земельні питання, що виносились на сесію міської ради. Головним серед них було погодження зміни до детального плану території центральної частини міста. Ці зміни передбачають, зокрема, будівництво багатоповерхового житлового будинку на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова.

Як зазначила на засіданні депутатської комісії очільниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко, 3 лютого пройшли громадські обговорення цих змін до детального плану, й жодних зауважень чи пропозицій від учасників не поступило.

Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

Детальніше про забудовника і його зв’язок з народним депутатом Юрієм Шаповаловим читайте ТУТ.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: забудова
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Коментарі: 1

142
alexradion:
Сьогодні, 17:26

Удавляться...там такі мільйони світять...яка там історія,яка там спадщина....Зате будемо дивуватись збереженій архітектурі європейських міст.Нація дикунів...


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