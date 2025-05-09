Вихідними на Полтавщині прогнозують заморозки

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 376

Цими вихідними на Полтавщині синоптики прогнозують заморозки. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

Зокрема, вночі 11 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 С. У зв'язку із цим в області оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, 28 квітня в області пройшли заморозки до -50С. Таке суттєве зниження температури відобразилося і на майбутньому врожаї.