Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині очікують заморозки до -5° — помаранчевий рівень небезпеки

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 395

 Також синоптики прогнозують прохолодні ночі й тепліші дні до кінця квітня

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійні метеорологічні явища: вночі 28 квітня у регіоні очікуються заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі — від 0 до -5°C. Оголошений II рівень небезпечності (помаранчевий).

Прогноз на найближчі дні:

  • 28 квітня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 0…-5° (заморозки в повітрі), вдень +9…+14°.
  • 29 квітня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +1…+6°, на ґрунті заморозки 0…-3°, вдень +15…+20°.
  • 30 квітня: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +5…+10°, вдень +15…+20°.

Синоптики попереджають: заморозки можуть пошкодити плодові дерева, бруньки та ранні посіви.


ПО ТЕМІ:

Фоторепортаж: як весною квітне Кременчук
На Полтавщині розпочалася метеорологічна весна — синоптики

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Українські Новини
Теги: погода прогноз заморозки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх