На Полтавщині очікують заморозки до -5° — помаранчевий рівень небезпеки
Сьогодні, 07:04
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Також синоптики прогнозують прохолодні ночі й тепліші дні до кінця квітня
Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійні метеорологічні явища: вночі 28 квітня у регіоні очікуються заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі — від 0 до -5°C. Оголошений II рівень небезпечності (помаранчевий).
Прогноз на найближчі дні:
- 28 квітня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 0…-5° (заморозки в повітрі), вдень +9…+14°.
- 29 квітня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +1…+6°, на ґрунті заморозки 0…-3°, вдень +15…+20°.
- 30 квітня: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +5…+10°, вдень +15…+20°.
Синоптики попереджають: заморозки можуть пошкодити плодові дерева, бруньки та ранні посіви.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: Українські Новини
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