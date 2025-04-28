На Полтавщині очікують заморозки до -5° — помаранчевий рівень небезпеки

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Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійні метеорологічні явища: вночі 28 квітня у регіоні очікуються заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі — від 0 до -5°C. Оголошений II рівень небезпечності (помаранчевий).