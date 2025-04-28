Волейболіст з Кременчука у складі нацзбірної вийшов у фінал чемпіонату Європи

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 210

Фінальний етап чемпіонату Європи пройде з 23 липня по 3 серпня в Єревані

Збірна України U-16 гарантувала собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи з волейболу серед юнаків. У вирішальному матчі у французькому Авіньйоні команда обіграла Словаччину з рахунком 3:0. Одним з найрезультативніших гравців був кременчуцький спортсмен Гліб Недоступ. Про це повідомили у Федерації волейболу України.

Недоступ отримав 13 очок. Фінальний етап чемпіонату Європи пройде з 23 липня по 3 серпня в Єревані (Вірменія).

Нагадаємо, у 2023 році Гліб Недоступ отримав звання Найкращого гравця чемпіонату України з волейболу «Дитяча Ліга» серед юнаків 2010 р.н.