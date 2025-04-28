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Середні зарплати в Україні продовжують зростати — Нацбанк

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 274 Коментарів: 2

 За даними НБУ, середні зарплати в Україні зросли на 23% у 2024 році через дефіцит робочої сили. У 2025 році прогнозується приріст на 17%

У 2024 році середні зарплати в Україні зросли на 23,2%. Про це йдеться у квітневому «Інфляційному звіті» Національного банку України.

Попри те, що у 2025 році темпи зростання дещо сповільняться, НБУ прогнозує все одно високі показники — близько 17% річного приросту.

Головною причиною подорожчання робочої сили є дефіцит кваліфікованих працівників на тлі активізації економіки, особливо у приватному секторі. Хоча пропозиція праці дещо зросла, нестача кадрів залишається критичною проблемою для бізнесу.

Через це реальні зарплати нині зростають швидше, ніж продуктивність праці. НБУ очікує, що згодом цей дисбаланс вирівняється, що має зменшити інфляційний тиск.

Повернення трудових мігрантів в Україну, за прогнозами, буде повільним, тому нестача працівників і надалі впливатиме на темпи економічного відновлення та динаміку зарплат.

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.


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0
Автор: Руслана Горгола
Теги: зарплата зарплати НБУ

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Коментарі: 2

5 064
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:39

А середні ціни зросли десь на 60 відсотків. То середня зп зросла чи знизилася? Щитуни хрінові



А середні ціни зросли десь на 60 відсотків. То середня зп зросла чи знизилася? Щитуни хрінові


5 0
123
колобок:
Сьогодні, 09:33

Середня зарплата... Таке собі поняття.


0 0

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