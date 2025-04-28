У Кременчуці дерево впало на авто і перекрило дорогу

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27 квітня о 19.31 на вулиці Мрії в Кременчуці дерево впало на припаркований автомобіль та перегородило проїжджу частину дороги. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місце події виїхав черговий підрозділ рятувальників. За допомогою бензопили дерево розпиляли та прибрали як з автомобіля, так і з проїжджої частини, відновивши рух транспорту.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора у Кременчуці був сильний вітер.