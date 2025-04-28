У Кременчуці горів підвал багатоповерхівки

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27 квітня о 11.36 у Крюківському районі Кременчука на вулиці Майора Борищака сталася пожежа в підвалі багатоквартирного будинку. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини.

Вогонь знищив 5 метрів електродротів, два дерев’яні піддони та два світильники. Також закопчені стіни та стеля підвалу на площі близько 4 кв. м.

На місце події прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Причини займання наразі встановлюються.

Нагадаємо, вчора ввечері у Потоках горів сухостій.