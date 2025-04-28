Хокеїсти з «Кременчука» у складі збірної України поступились Великій Британії на чемпіонаті світу

Збірна України програла Великій Британії у першому матчі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні ІА. Основний час і овертайм завершилися внічию 3:3, а в серії булітів сильнішими були британці. Про це повідомили у Федерації хокею України 26 квітня.
Британці відкрили рахунок у першому періоді. Українці зуміли відігратися у другому періоді. У третьому періоді Україна вирвалась вперед, але британці швидко зрівняли рахунок.
У збірній України грає капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька та нападник Гліб Крівошапкін. Велика Британія забрала з цього матчу два очки, а Україна здобула один бал у свій актив.
Наступним суперником української команди на чемпіонаті світу стане збірна Італії.
Нагадаємо, ХК «Кременчук» переміг на чемпіонаті України з хокею.
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