Хокеїсти з «Кременчука» у складі збірної України поступились Великій Британії на чемпіонаті світу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 136

Велика Британія забрала з цього матчу два очки, а Україна здобула один бал у свій актив

Збірна України програла Великій Британії у першому матчі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні ІА. Основний час і овертайм завершилися внічию 3:3, а в серії булітів сильнішими були британці. Про це повідомили у Федерації хокею України 26 квітня.

Британці відкрили рахунок у першому періоді. Українці зуміли відігратися у другому періоді. У третьому періоді Україна вирвалась вперед, але британці швидко зрівняли рахунок.

У збірній України грає капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька та нападник Гліб Крівошапкін. Велика Британія забрала з цього матчу два очки, а Україна здобула один бал у свій актив.

Наступним суперником української команди на чемпіонаті світу стане збірна Італії.

Нагадаємо, ХК «Кременчук» переміг на чемпіонаті України з хокею.