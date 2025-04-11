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У фінальній серії ХК «Кременчук» переміг «Київ Кепіталз» та став чемпіоном України

Сьогодні, 22:16 Переглядів: 97

  

Титул чемпіона України з хокею «Кременчук» виборов вдруге

Сьогодні, 11 квітня, у сьомому матчі фінальної серії між командами «Київ Кепіталз» та «Кременчук» визначався чемпіон України сезону 2024/25.

Перед вирішальною дуеллю рахунок у серії був нічийний (3:3), тож доля чемпіонства вирішувалась саме у сьомому завершальному матчі. І «Кременчук» його виграв з рахунком 2:1. Таким чином загальний рахунок у серії став 4:3 на користь «Кременчук».

Кульмінація матчу відбулась за три хвилини до завершення гри, коли за удар ключкою на 4 хвилини вилучили Сергія Черненка, а згодом подвійний штраф отримав Лесніков. Кременчук у підсумку прибрав воротаря та грав у форматі 6 на 3, що завершилось голом Віталія Ляльки за 27 секунд до завершення зустрічі. Його шайба перевела поєдинок в овертайм.

В екстратаймі перемогу приніс Богдан Середницький, який скористався помилкою захисту киян.

В історії «Кременчук» він вдруге виборов звання чемпіона України.Вперше це трапилося у 2020 році, коли команда змогла вибороти цей титул у фінальній серії з «Донбасом».

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ХК Кременчук хокей чемпіонат України
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