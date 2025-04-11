Світловодська міська рада погодила передачу державі частини комунальних доріг біля Кременчуцької ГЕС

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 89

У бюджеті Світловодської громади не вистачає коштів на ремонт цих доріг, а до того вони забезпечують логістику не тільки громади, а й держави

Світловодська міська рада надала згоду на безоплатну передачу з комунальної власності до державної декілька ділянок доріг, зокрема й ту, що проходять по дамбі Кременчуцької ГЕС. Відповідні рішення учора, 10 квітня, депутати ухвалили на позачерговій сесії Світловодської міської ради.

Як пояснив інформаційному порталу Кіровоградщини «Гречка» міський голова Світловодська Андрій Маліцький, передати ці дороги до державної власності було важливо з двох причин. Перша — це те, що у місцевого бюджету не вистачає коштів на ремонт та реконструкцію цих доріг. А друга — ці дороги є логістично важливими не тільки для Світловодська, а й для Кременчука та для обслуговування Кременчуцької ГЕС.

— Це розвантажить бюджет нашої громади коштом держави. І держава нам пішла на зустріч, - додав Андрій Маліцький.

Як зазначило видання, Світловодська міська рада ще у березні планувала передати деякі дороги у державну власність. Однак цьому завадив конфлікт між міським головою та групою депутатів міської ради, через що протягом тривалого часу у Світловодську не могли ухвалити низку важливих рішень, зокрема і щодо передачі доріг.

Згідно ухваленого рішення Світловодська міська рада надала згоду на безоплатну передачу з комунальної власності до державної власності ділянок доріг загальною протяжністю 9 кілометрів 701 метр. Це:

кінець дороги Н-08 Недогарки — Світловодськ (від залізничної зупинки «Сади-1» до вʼїзду у місто) відрізок протяжністю 5,78 км;

проїжджу частину дороги по вулиці Городоцькій, відрізок протяжністю 3,92 км;

по вулиці Героїв України протяжністю 0,595 км;

дорогу по вулиці Георгієвської 1,353 км;

по вулиці Мира протяжністю 3,145 км,

по вулиці Золотарівська відрізок протяжністю 0,3 км;

вулиця Третя Об’їзна 1,9 км;

вулиця Шоста Обʼїзна 0,5 км;

вулиця Героїв Чорнобиля 0,3 км.

Нагадаємо, 28 січня Уряд ухвалив рішення, які дозволять отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи трьох ГЕС, зокрема і Кременчуцької. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після атак російської армії.

Додамо, що 17 листопада торік у сусідньому Світловодську лунали вибухи, а після цього автомобільний рух зі Світловодська на Власівку й у зворотному напрямку перекрили на невизначений термін. 18 листопада пресслужба мерії Кременчука оприлюднила інструкцію дій на випадок руйнування Кременчуцької ГЕС. «Кременчуцький Телеграф» також писав, чого боятись кременчужанам, якщо гребля Кременчуцької ГЕС впаде. Однак такий сценарій малоймовірний, адже дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.

З усім тим, у листопаді минулого року компанія «Укргідроенерго» підписала угоду на мільярд гривень з «Укрсталь конструкція» на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС.