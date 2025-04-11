М'ятно-лимонний напій – швидка допомога печінці

Це абсолютно безпечний засіб, який одразу поліпшує стан організму, допомагаючи вивести з печінки токсини
Інгредієнти:
Вилийте воду в глибоку металеву миску і нагрійте на плиті. Додайте промите листя м'яти у воду і проваріть його на слабкому вогні протягом 5 хвилин.
Зніміть воду з вогню і дайте їй охолонути до кімнатної температури. Додайте у воду сік 1 лимона, сік 1 апельсина і мед, все добре перемішайте.
Процідіть напій через ситечко. Цілющий засіб готовий до вживання!
Цей смачний напій допомагає за будь-яких отруєнь, добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Чудово втамовує спрагу в спеку! Досить приймати одну склянку такого м'ятного напою на день, аби запустити очисні процеси в печінці.
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