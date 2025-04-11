М'ятно-лимонний напій – швидка допомога печінці

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 138

Це абсолютно безпечний засіб, який одразу поліпшує стан організму, допомагаючи вивести з печінки токсини

Інгредієнти:

30 г свіжого листя м'яти,

сік 1 лимона,

сік 1 апельсина,

1 л води,

3 ст.л. меду.

Вилийте воду в глибоку металеву миску і нагрійте на плиті. Додайте промите листя м'яти у воду і проваріть його на слабкому вогні протягом 5 хвилин.

Зніміть воду з вогню і дайте їй охолонути до кімнатної температури. Додайте у воду сік 1 лимона, сік 1 апельсина і мед, все добре перемішайте.

Процідіть напій через ситечко. Цілющий засіб готовий до вживання!

Цей смачний напій допомагає за будь-яких отруєнь, добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Чудово втамовує спрагу в спеку! Досить приймати одну склянку такого м'ятного напою на день, аби запустити очисні процеси в печінці.