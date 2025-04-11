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М'ятно-лимонний напій – швидка допомога печінці

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 138

Це абсолютно безпечний засіб, який одразу поліпшує стан організму, допомагаючи вивести з печінки токсини

Інгредієнти:

  • 30 г свіжого листя м'яти,
  • сік 1 лимона,
  • сік 1 апельсина,
  • 1 л води,
  • 3 ст.л. меду.

Вилийте воду в глибоку металеву миску і нагрійте на плиті. Додайте промите листя м'яти у воду і проваріть його на слабкому вогні протягом 5 хвилин. 

Зніміть воду з вогню і дайте їй охолонути до кімнатної температури. Додайте у воду сік 1 лимона, сік 1 апельсина і мед, все добре перемішайте. 

Процідіть напій через ситечко. Цілющий засіб готовий до вживання!

Цей смачний напій допомагає за будь-яких отруєнь, добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Чудово втамовує спрагу в спеку! Досить приймати одну склянку такого м'ятного напою на день, аби запустити очисні процеси в печінці.

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Автор: Мирослава Українська
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