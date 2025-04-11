«Відлуння зими у весняних барвах»: в Горішніх Плавнях проходить виставка Анастасії Середницької

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 113 Партнерський проєкт

У Горішніх Плавнях відкрилася персональна виставка акварельних робіт Анастасії Середниць­кої «Відлуння зими у весняних барвах» та відбулася презента­ція книги «Непідробна сила» і акварельних ілюстрацій до неї митця Артема Нестеренка. Дві різні за тематикою події об’єднані глибинним зв’язком із рідною землею та прагненням зберегти її у мистецтві

Мистецький захід відбувся у виставковій залі Краєзнавчого музею міста 20 березня. Шанувальники мистецтва зібралися на подвійну подію — персональну виставку акварельних робіт Анастасії Середницької «Відлуння зими у весняних барвах» та презентацію книги «Непідробна сила» й акварельних ілюстрацій із написами до неї митця Артема Нестеренка. Захід розпочався зі знайомства з мисткинею Анастасією Середницькою, яка народилася в нашому місті, закінчила художню школу, Харківський державний технічний університет будівництва та архітекури за напрямом «Архітектура будівель і споруд» за спеціалізацією «Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів».

Працювала архітектором у майстерні Ilchenko Studio та пройшла курс «Ботанічна ілюстрація» у школі Fantasy room у Харкові. Певний час займалася хореографічним та театральним мистецтвом. Сьогодні живе в рідному місті й проводить цікаві акварельні майстер-класи для дорослих. Це перша персональна виставка акварельних робіт Анастасії Середницької. На ній представлено 40 акварелей невеликого формату. Як зазначила заступниця директора Краєзнавчого музею з наукової роботи, ведуча заходу Катерина Ткаченко, більшість робіт мисткині присвячені зимово-весняним пейзажам — із краєвидами природи, першими квітами та лагідним сонцем.

Акварель м’яко лягає на папір, створюючи легкий, майже невагомий ефект, що надає роботам відчуття простору та легкості. Ведуча також зауважила, що на відміну від олійних фарб акварель не перекриває попередні шари фарби повністю, а створює ефект прозорості. Завдяки цьому техніка дозволяє досягти ефекту світіння. Катерина Ткаченко розповіла, що багато художників XVIII–XIX століть використовували акварель у подорожах, бо вона легка, компактна і швидко сохне. Зокрема, акварельні замальовки робили всесвітньо відомі художники Альбрехт Дюрер і Вільям Тернер. Через непередбачуваність розтікання фарби художники часто використовують акварель у техніці імпресіонізму та абстракції. Вода створює унікальні текстури та плавні переходи кольорів.

«Для мене мистецтво є важливою частиною мого життя. Тому що саме мистецтво мене надихає, надає сили, допомагає долати всі життєві негаразди. У хвилини суму чи якихось неприємностей я завжди користуюся можливостями віддатися тому чи іншому виду мистецтва, — зазначила Анастасія Середницька. — На даний момент живопис для мене — найзручніший спосіб відтворення своїх думок, переживань, надій. Але буває, що звертаюся і до інших видів мистецтва. Чому обрала акварель? Акварель поєднує особливості живопису і графіки. Я весь час експериментую, вивчаю роботи відомих акварелістів, намагаюсь опанувати техніку акварельного живопису, що відомий із найдавніших часів».

За словами мисткині, вона надихається дивовижним світом природи, любить подорожувати і спостерігати за красою навколишнього світу. У найближчих планах — створити серію акварелей «Птахи». У другій частині заходу відбулася презентація поетичного твору «Непідробна сила» та 40 ілюстрацій із каліграфічними написами до нього Артема Нестеренка. Катерина Ткаченко підкреслила, що «обдаровані особистості завжди вирізняються в суспільстві та неодмінно привертають увагу».

«Вони вражають і ніколи не перестають дивувати. Однією з таких яскравих постатей є Артем Нестеренко — митець, у якому поєдналася сила поетичного духу та неймовірна любов до малювання», — наголосила ведуча.

Його книга, за словами Катерини Ткаченко, «наповнена комічними алегоріями, справжньою історією, непідробною жагою до справедливості й усвідомленням української ідентичності».

Різні фрагменти цієї книги розповідають про нову реальність, з якою зіткнувся український народ, одночасно не втрачаючи зв’язку зі своїм минулим. Деякі рядки звучать саркастично та навіть зухвало, часто це алегорії на новий, незалежний український шлях та справедливу відплату для його противників. Книга наповнена гострою, безкомпромісною сатирою на суспільні вади — боягузтво, лицемірство, доноси й

спотворення реальності. Відчувається алюзія на тоталітарну систему ворога, де обмови і страх тримають усе суспільство в напрузі.

«Отже, перед вами гостра, вдумлива поезія, що поєднує сатиру, іронію та патріотичну рішучість. Чіткий розмір та плавні рими у віршах-оповіданнях створюють відчуття послідовності та логічності розповіді. Вірші підкреслюють моральні виклики сучасного суспільства, засуджують підлість, пристосуванство та спотворення правди, — наголосила ведуча. — Автор уміло використовує метафори, рішучий тон, підкреслений контраст. Загалом ці вірші сповнені духу спротиву, пошуку справедливості та віри в силу правди. Вони не просто описують реальність — вони кидають виклик, закликають до дії».

Як зауважив автор поетичного видання та ілюстрацій до нього, цей проєкт і книга — відображення, певний зріз нашого суспільства. «Усі герої і дії в творі вигадані. Та уважний і вдумливий читач одразу збагне, про що мова, — упевнений митець. — По суті, це змагання за суб’єктність і власну ідентичність. У цих змаганнях хтось переможе. Хотілося, щоб перемогли ми — Україна».

Щодо виконаних ним ілюстрацій автор наголошує, що це доповнення до твору, аби «достукатися до читача» — вони створюють візуальні образи. У створенні написів до ілюстрацій Артем Нестеренко, за його словами, надихався шрифтами-скорописами XVI–XVII століть. До того ж сам текст «спонукав до власного бачення».

Привертають увагу глядачів різні зображення козака Мамая. Як відомо, цей образ виражає магічну силу людини, символізує інтуїтивне пізнання. Твір «Непідробна сила» — це короткий погляд на велику історичну трагедію: про те, що відбулося і відбувається в Україні. Усі кошти від продажу книги передаються Збройним силам України.

Своїми враженнями від заходу з «Хроніками тижня» поділилася начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська.

«Мені дуже приємно бути на такій мистецькій події, отримати світлі та приємні враження. Зокрема, персональна виставка акварелей весняної тематики Анастасії Середницької надихає. Бажаю їй не зупинятися на досягнутому, — наголосила гостя. — Щодо презентації поетичного твору «Непідробна сила» та ілюстрацій до нього, то я вже ознайомилася з виданням. Мене переповнює почуття гордості за те, що жителі нашого міста сьогодні в непростих умовах пишуть гарну, сміливу, патріотичну поезію».

Як підкреслила Ірина Зеленська, вона високо оцінює творчі досягнення митців.

«Я захоплююся художницею Анастасією Середницькою, талановитим автором Артемом Нестеренком, який ще й створив ілюстрації до свого твору. Натхнення, успіху, розвитку нашим митцям», — побажала гостя.