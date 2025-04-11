Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 12 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 08.00 до 17.00 просп. Лесі України;

просп. Лесі України, 18. З 08.00 до 18.00 вул. А.Ізюмова;

вул. Б.Урбанського;

вул. Б.Чичибабіна;

вул. Барвінкова;

вул. Бажана;

вул. В.Баранова;

вул. В.Винниченка;

вул. В.Симоненка;

вул. Газопровідна;

вул. Г.Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д.Галицького;

вул. Експресівська, 1-48;

вул. Експресівська;

вул. І.Нагнібіди;

вул. І.Сіокорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М.Вовчка;

вул. М.Грушевського;

вул. М.Калачевського;

вул. М.Міхновського;

вул. Мрії;

вул. Новомиргородська;

вул. О.Пчілки;

вул. П.Оксанченка;

вул. П-ка.Коваленка;

вул. Полковника Оксанченка, 2;

вул. Размислова;

вул. Ракетна;

вул. Рокитнянська;

вул. С.Кульчинського;

вул. С.Наливайка;

вул. Сосновська;

вул. Утьосова;

вул. Хімічна;

вул. Хортицька;

вул. Чайковського;

вул. Я.Петруся;

пров. А.Ізюмова;

пров. Г.Ашкаренка;

пров. Гурамішвілі;

пров. Ємельяненко;

пров. Караванний;

пров. Кропивницького;

пров. М.Клєцкова;

пров. Полтавський;

пров. Правди;

пров. Размислова;

пров. Фізкультурний;

пров. Я.Петруся;

просп.Полтавський;

туп.Айвазовського;

туп.Бажана;

туп.Газопровідний;

туп.Глобинський;

туп.Д.Апостола;

туп.Кармелюка;

пр. А.Ізюмова. З 08.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

вул. Горліс-Горського, 3-10.

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