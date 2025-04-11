Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 12 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 08.00 до 17.00
- просп. Лесі України;
- просп. Лесі України, 18.
З 08.00 до 18.00
- вул. А.Ізюмова;
- вул. Б.Урбанського;
- вул. Б.Чичибабіна;
- вул. Барвінкова;
- вул. Бажана;
- вул. В.Баранова;
- вул. В.Винниченка;
- вул. В.Симоненка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г.Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д.Галицького;
- вул. Експресівська, 1-48;
- вул. Експресівська;
- вул. І.Нагнібіди;
- вул. І.Сіокорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М.Вовчка;
- вул. М.Грушевського;
- вул. М.Калачевського;
- вул. М.Міхновського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О.Пчілки;
- вул. П.Оксанченка;
- вул. П-ка.Коваленка;
- вул. Полковника Оксанченка, 2;
- вул. Размислова;
- вул. Ракетна;
- вул. Рокитнянська;
- вул. С.Кульчинського;
- вул. С.Наливайка;
- вул. Сосновська;
- вул. Утьосова;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- вул. Чайковського;
- вул. Я.Петруся;
- пров. А.Ізюмова;
- пров. Г.Ашкаренка;
- пров. Гурамішвілі;
- пров. Ємельяненко;
- пров. Караванний;
- пров. Кропивницького;
- пров. М.Клєцкова;
- пров. Полтавський;
- пров. Правди;
- пров. Размислова;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Я.Петруся;
- просп.Полтавський;
- туп.Айвазовського;
- туп.Бажана;
- туп.Газопровідний;
- туп.Глобинський;
- туп.Д.Апостола;
- туп.Кармелюка;
- пр. А.Ізюмова.
З 08.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- вул. Горліс-Горського, 3-10.
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