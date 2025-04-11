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Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 12 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 08.00 до 17.00

  • просп. Лесі України;
  • просп. Лесі України, 18.

З 08.00 до 18.00

  • вул. А.Ізюмова;
  • вул. Б.Урбанського;
  • вул. Б.Чичибабіна;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Бажана;
  • вул. В.Баранова;
  • вул. В.Винниченка;
  • вул. В.Симоненка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Г.Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д.Галицького;
  • вул. Експресівська, 1-48;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І.Нагнібіди;
  • вул. І.Сіокорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. М.Вовчка;
  • вул. М.Грушевського;
  • вул. М.Калачевського;
  • вул. М.Міхновського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. О.Пчілки;
  • вул. П.Оксанченка;
  • вул. П-ка.Коваленка;
  • вул. Полковника Оксанченка, 2;
  • вул. Размислова;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. С.Кульчинського;
  • вул. С.Наливайка;
  • вул. Сосновська;
  • вул. Утьосова;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Я.Петруся;
  • пров. А.Ізюмова;
  • пров. Г.Ашкаренка;
  • пров. Гурамішвілі;
  • пров. Ємельяненко;
  • пров. Караванний;
  • пров. Кропивницького;
  • пров. М.Клєцкова;
  • пров. Полтавський;
  • пров. Правди;
  • пров. Размислова;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Я.Петруся;
  • просп.Полтавський;
  • туп.Айвазовського;
  • туп.Бажана;
  • туп.Газопровідний;
  • туп.Глобинський;
  • туп.Д.Апостола;
  • туп.Кармелюка;
  • пр. А.Ізюмова.

З 08.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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