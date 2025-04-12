Щоб паски вдалися, потрібні чисті думки

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 160

Хороша паска – це мінімум чотири-п’ять годин роботи і, якщо довга праця в тягар, краще її і не починати, адже готувати великодню випічку потрібно тільки в хорошому настрої й з чистими думками

На кухні під час приготування має бути тихо, бажано, щоб крім господині туди ніхто не заходив, а температура трималася не нижче 25°С.

Всі продукти для пасок мають бути ідеально свіжими і вищої якості.

Борошно необхідно двічі просіяти через сито, щоб воно "набралося" повітря і паска була повітряною.

Цукор необхідний найдрібніший.

Всі продукти для тіста мають бути однакової температури: яйця, молоко, вершки/сметану і масло потрібно за кілька годин вийняти з холодильника.

У місці, де підходить тісто, має бути однаково рівна температура і знизу, і зверху.

Правильне готове тісто можна різати ножем, і воно не буде тягнутися за лезом, а під час вимішування до нього не потрібно підсипати борошно.

Прянощі, родзинки, цукати кладуть тільки в самому кінці, коли інші інгредієнти добре вимішані.

Для золотистої скоринки потрібно змастити тісто, що піднялося у формі, жовтком з додаванням міцної чайної заварки.

Щоб верх не підгорів, коли він достатньо підрум'яниться, на нього зверху кладуть змочений у воді аркуш паперу.

Щоб паска в печі піднімалася рівномірно, в її середину встромляють дерев'яну паличку і разом з нею ставлять у духовку. Через 45 хвилин виймають і, якщо паличка суха - паска готова.