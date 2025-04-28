У Кременчуці на Хорольському тупику горіла вантажівка

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 170

27 квітня о 23.22 у Кременчуці в тупику Хорольському горів вантажний автомобіль. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.

Вогонь знищив два акумулятори. Також пошкодив п’ять метрів електропроводів, блок управління та ящик для акумуляторних батарей.

Пожежу ліквідували ще до прибуття підрозділу рятувальників. Постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно за добу на Полтавщині згоріло кілька автівок та гаражів.