На Полтавщині попереджають про грозу і шквальний вітер

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Температура повітря в північно-західних районах області становитиме від 11 до 16 градусів тепла, тоді як на решті території — від 16 до 21 градуса

26 квітня на Полтавщині синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а місцями в південних районах області можливі грози. Вітер буде північний зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, місцями з поривами до 15–18 метрів за секунду. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря в північно-західних районах області становитиме від 11 до 16 градусів тепла, тоді як на решті території — від 16 до 21 градуса.

Нагадаємо, у Полтавській області 27 та 29 квітня вночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0–3°C. Це І рівень небезпечності (жовтий колір). 28 квітня вночі можливі заморозки вже у повітрі — до -3°C. Це вже ІІ рівень небезпечності (помаранчевий колір).