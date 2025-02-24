«Центру інклюзії 18+» й людям з інвалідністю потрібна допомога

Громадська організація «Союз осіб з інвалідністю України» збирає кошти на ремонт приміщення для Центру інклюзії «18+». Він стане простором для розвитку, спорту та підтримки людей з інвалідністю. Долучитися до збору може кожен
Громадська організація Кременчуцький міський осередок Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» щодня працює заради людей з інвалідністю, допомагає їм, розв’язує різноманітні проблеми. Минулого року у розпорядженні організації з’явилось велике приміщення для «Центру інклюзії 18+».
Цей центр надасть можливість людям з інвалідністю, і перш за все тим, хто старше 18 років, гармонійно розвиватися, займатися спортом, отримувати психологічну допомогу, займатися в розвивальних гуртках, секціях тощо. Цим всім члени організації вже активно займаються, але в старому приміщенні, яке не пристосовано для значної кількості людей.
Зараз проводиться збір коштів на ремонт і оснащення обладнанням Центру інклюзії «18+»!
Кожна гривня, долар, євро будуть використані на цей важливий соціальний проєкт!
Ваша підтримка дуже важлива!
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