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«Центру інклюзії 18+» й людям з інвалідністю потрібна допомога

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 167

Громадська організація «Союз осіб з інвалідністю України» збирає кошти на ремонт приміщення для Центру інклюзії «18+». Він стане простором для розвитку, спорту та підтримки людей з інвалідністю. Долучитися до збору може кожен

Громадська організація Кременчуцький міський осередок Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» щодня працює заради людей з інвалідністю, допомагає їм, розв’язує різноманітні проблеми. Минулого року у розпорядженні організації з’явилось велике приміщення для «Центру інклюзії 18+».

Цей центр надасть можливість людям з інвалідністю, і перш за все тим, хто старше 18 років, гармонійно розвиватися, займатися спортом, отримувати психологічну допомогу, займатися в розвивальних гуртках, секціях тощо. Цим всім члени організації вже активно займаються, але в старому приміщенні, яке не пристосовано для значної кількості людей.

— На жаль, осіб з інвалідністю стає все більше і більше, а у влади немає вільних коштів, щоб направити їх на ремонт приміщення. При цьому багато людей з-поміж активних кременчужан та громадських діячів неодноразово висловлювали готовність підтримати нас та взяти участь у ремонті приміщення. Ми вже проводили суботник й всі разом наводили порядок у цьому приміщенні. Таким же «народним» способом можна спробувати зробити косметичний ремонт.Це буде реальна допомога людям з інвалідністю, — розповів голова ГО Андрій Мельник.

Зараз проводиться збір коштів на ремонт і оснащення обладнанням Центру інклюзії «18+»!

Кожна гривня, долар, євро будуть використані на цей важливий соціальний проєкт!

Ваша підтримка дуже важлива!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: центр інклюзії Оселя добра і радості союз осіб з інвалідністю збір
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