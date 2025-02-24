«Центру інклюзії 18+» й людям з інвалідністю потрібна допомога

Цей центр надасть можливість людям з інвалідністю, і перш за все тим, хто старше 18 років, гармонійно розвиватися, займатися спортом, отримувати психологічну допомогу, займатися в розвивальних гуртках, секціях тощо. Цим всім члени організації вже активно займаються, але в старому приміщенні, яке не пристосовано для значної кількості людей.

— На жаль, осіб з інвалідністю стає все більше і більше, а у влади немає вільних коштів, щоб направити їх на ремонт приміщення. При цьому багато людей з-поміж активних кременчужан та громадських діячів неодноразово висловлювали готовність підтримати нас та взяти участь у ремонті приміщення. Ми вже проводили суботник й всі разом наводили порядок у цьому приміщенні. Таким же «народним» способом можна спробувати зробити косметичний ремонт.Це буде реальна допомога людям з інвалідністю, — розповів голова ГО Андрій Мельник.