Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 26 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Вадима Пугачова, 4, 14Л
  • вул. Військова, 18/56
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Миколи Кучми, 62
  • вул. Олеся Гончара, 32-63
  • вул. Покровська, 24, 28
  • вул. Редутна, 41-92
  • вул. Соборна, 34/32
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • пров. Прорізний, 17-37, 30
  • просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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