Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 26 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Вадима Пугачова, 4, 14Л
- вул. Військова, 18/56
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Миколи Кучми, 62
- вул. Олеся Гончара, 32-63
- вул. Покровська, 24, 28
- вул. Редутна, 41-92
- вул. Соборна, 34/32
- вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- пров. Прорізний, 17-37, 30
- просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88.
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