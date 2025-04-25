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Полтавщина — лідер в Україні за темпами сівби ярих зернових та зернобобових культур

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 117

 

В області завершили посів цукрового буряка та активно сіють соняшник, кукурудзу та сою

Полтавська область стала лідером в Україні за темпами сівби ярих зернових та зернобобових культур. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, наразі аграрії Полтавщини завершили посів цукрового буряку на площі 28,1 тис. га та активно сіють соняшник — засіяно вже 255,2 тис. га. Крім того, вже посіяли 165,2 тис. га кукурудзи на зерно та 11,3 тис. га сої.

— Роботи тривають за графіком… Погодні умови сприяють проведенню польових робіт. Наші аграрії щодня невтомно працюють у полях задля майбутнього якісного врожаю. Їхня праця — запорука продовольчої безпеки та стійкості не лише Полтавщини, а й усієї країни, - зазначив Володимир Когут.

Нагадаємо, про початок весняно-польових робіт на Полтавщині ми писали ще 12 березня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина аграрії Полтавська ОВА
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