Полтавщина — лідер в Україні за темпами сівби ярих зернових та зернобобових культур

Полтавська область стала лідером в Україні за темпами сівби ярих зернових та зернобобових культур. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, наразі аграрії Полтавщини завершили посів цукрового буряку на площі 28,1 тис. га та активно сіють соняшник — засіяно вже 255,2 тис. га. Крім того, вже посіяли 165,2 тис. га кукурудзи на зерно та 11,3 тис. га сої.
Нагадаємо, про початок весняно-польових робіт на Полтавщині ми писали ще 12 березня.
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