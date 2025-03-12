На Полтавщині розпочалися весняно-польові роботи

Вчора, 22:00 Переглядів: 167

Аграрії підживлюють озимі культури та готують ґрунт до посівної

Полтавські аграрії розпочали весняно-польові роботи. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Наразі фахівці підживлюють озимі культури, аби покращити їхній ріст після зими. Також триває підготовка ґрунту до початку посівної кампанії.

Нині в області озимими культурами засіяно 248,7 тис. га території. Сіяли аграрії у минулому році пшеницю, ячмінь, жито й ріпак. Незабаром має розпочатися сівба ярих культур.

За словами т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, цьогоріч засіяти планують близько 1,4 млн га площі.

Нагадаємо, таку ж площу ярих культур засіяли на Полтавщині і торік.