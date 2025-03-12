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Спорт

Спортсменки з Горішніх Плавнів підтвердили свою майстерність на міжнародному рівні

Вчора, 21:01 Переглядів: 200 Партнерський проєкт

 Представниці ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Анна Ляшенко й Вікторія Непорада вибороли по дві бронзові медалі чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї серед спортсменів до 18 років. Для Вікторії Непоради ці змагання стали першими такого класу

У чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї, який проходив 8-15 лютого в Естонії, взяли участь понад 250 спортсменів із 20 країн. Як повідомили у Федерації стрільби України, українські спортсмени здобули 17 нагород і посіли друге загальнокомандне місце. Тренери учасниць з ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів — Альона Федорова і Владислав Григоренко. Як розповіла Альона Федорова, на цьому турнірі була запроваджена досить нестандартна програма змагань — спеціалізовані вправи саме для цієї вікової категорії.

«Це перший досвід проведення змагань такого формату в Європі, бо з цього року проведення чемпіонатів Європи розділено на три вікові категорії: перша — до 16 років, друга — до 18 років та третя — до 21 року, — зазначила тренерка. — Вихованки ДЮСШ № 1, майстри спорту Анна Ляшенко та Вікторія Непорада були відібрані у категорії до 16 років у збірну команду України».

Дівчата вибороли по дві бронзові медалі в командному заліку в двох вправах. У першому старті спортсмени виконують 40 залікових пострілів із пневматичної гвинтівки за 50 хвилин. За сумою балів учасників команди посідають певне місце в рейтингу. У першому старті наші представниці стали третіми. За словами Альони Федорової, «для Вікторії Непоради це були перші змагання такого високого класу, їй було важко впоратися з хвилюванням, напругою».

«Та коли Вікторія змогла подолати своє хвилювання, це дало можливість команді боротися за призові місця», — зауважила тренерка.

Другу нагороду дівчата вибороли в іншій командній вправі із пневматичної гвинтівки, коли необхідно було зробити 30 пострілів за 30 хвилин. Після чого чотири кращі команди боролися за вихід до фіналу, де після першого етапу наші спортсменки фінішували на другій позиції. Випередити їх змогли представниці Угорщини, за українками були представниці Польщі, а на четвертому місці — спортсменки з Австрії. Але у півфінальному етапі попередній результат анулюється і проводиться дуель у фінальному форматі «команда проти команди». Команда України зустрілася з представницями Польщі та поступилася суперницям із рахунком 8:12, посівши таким чином третє місце.

Анна Ляшенко також виступала в команді «мікст» із представником Черкаської області Артемом Мозговим. Спортсмени посіли п’яте місце.

«За очками вони трохи не дотягнули до призового місця, їм не вистачило зовсім небагато, тому я вважаю цей виступ гарним результатом. Були психологічні моменти, коли їм було лячно, але вони впоралися», — підсумувала Альона Федорова.
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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: стрільба Горішні Плавні
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