Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Вчора, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 13 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
Капітальний ремонт електромереж
- пр. Річковий, 4-14/29
- пров. Водний, 3-10/41
- пров. Затонний, 3-11
- пров. Набережний, 3-9/37
- пров. Річковий, 3, 5, 7
- вул. Богдана Хмельницького, 7А-78/1
- вул. Затонна, 1А-14
- вул. Недогарська, 27/13-39
З 8.00 до 17.00
Розчищення трас ПЛ
- просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88
- туп. Проточний, 3, 4, 6
- туп. Юннатів, 1-7
- вул. Ботанічна, 1-20
- вул. Військова, 18/56
- вул. Вячеслава Чорновола, 19-45
- вул. Ірпінська, 7-14
- вул. Кільцева, 12-34
- вул. Кооперативна, 112А-127Б
- вул. Миколи Кучми, 62
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Олеся Гончара, 32-63
- вул. Одеська, 9-31А
- вул. Платухіна, 20-37
- вул. Редутна, 41-92
- вул. Романа Шухевича, 11-36
- вул. Соломії Крушельницької, 4-63
- пров. Конституції, 3-10
- пров. Кремневий, 4-16
- пров. Пшеничний, 2-13
- пров. Сінний, 3-14/1
Технічне обслуговування електромереж
- вул. Господарська, 1-38
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- вул. Івана Багряного, 3-21
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
- вул. Нижня, 1-28
- вул. Хорожівська, 1-33
- вул. Щаслива, 33
- пров. Господарський, 3-10А
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
- пров. Шосейний, 8, 10
Усунення скарг споживачів
- туп. Максима Рильського, 1-10
- пров. Алли Горської, 1-8
- пров. Дніпровський, 1-6, 7-18
- пров. Максима Рильського, 1А-11
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
- пров. Промисловий, 2, 4
- пров. Сергія Онопченка, 21-49
- пров. Спаський, 1-9А
- пров. Чигиринський, 27
- пров. Шкільний, 18/5
- пров. Транспортний, 1-28
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А, 23/2-58
- вул. Василя Сліпака, 8-45А, 38-75А/18
- вул. Віталія Базилевського, 2-8
- вул. Дніпровська, 1-28
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Лікаря Самойловича, 1-25
- вул. Олександрійська, 28-89
- вул. Остапа Вишні, 1Д
- вул. Чумацький Шлях, 29-38.
Виконання договорів про приєднання
- вул. Академіка Маслова, 32/15
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Гранітна, 4-16/2
- вул. Єднання України, 14-35
- вул. Лебедина, 2, 4, 6
- вул. Лікаря Парнети
- вул. Миколи Гоголя, 7/44-21
- вул. Перемоги, 42/8, 50
- вул. Софіївська, 2/50
- вул. Сущинського, 2А-36
- вул. Троїцька, 5, 7/5
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- пров. Солдатський, 1-33
- пр. Лебединий, 1, 4.
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10
- туп. Урожайний, 2
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Київська, 64-121
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1-7
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка.
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