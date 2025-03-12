Рада хоче встановити мінімальні посадові оклади в поліції: не менше 10 прожиткових мінімумів

Вчора, 19:04 Переглядів: 355 Коментарів: 1

Зарплати в Національній поліції не індексувалися вже два роки

Верховна Рада у середу, 12 березня, ухвалила в першому читанні законопроєкт № 6506-1 щодо підвищення зарплат в Національній поліції. Його підтримав 261 народний депутат.

Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У законопроєкті пропонується встановити мінімальний, гарантований рівень посадового окладу поліцейського як головну складову загального розміру грошового забезпечення.

Передбачається, що посадовий оклад поліцейських не може становити менше ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 3028 грн — тож посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.

Варто зазначити, що посадовий оклад — це лише частина грошового забезпечення поліцейських. Вони також отримують доплати за звання, надбавки за вислугу років, за роботу з державною таємницею та премії (не вище 30% від посадового окладу). У законопроєкті зазначено, що грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи.

На початку цього року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на засіданні уряду розповів, що зарплата в Національній поліції не індексувалася уже два роки, але завдяки доплатам від уряду у 10 000 грн середня зарплата поліцейського наразі становить 34–36 тис. грн.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що «головною складовою грошового забезпечення поліцейських є посадові оклади, розміри яких були встановлені у 2015 році… та фактично не змінювалися з того часу».

Наводиться приклад, що посадовий оклад оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції або інспектора патрульної пловці не перевищує 2500 грн.

Зазначається, що ч. 5 ст. 94 закону «Про Національну поліцію» передбачено, що грошове забезпечення поліцейських індексується відповідно до закону, але фактично індексація не проводилася.

Водночас профільними законами, що регулюють діяльність окремих правоохоронних органів, передбачені фіксовані мінімальні розміри посадових окладів їх працівників. Зокрема:

мінімальний посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, становить 20 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році — 49 620 грн);

(у 2022 році — 49 620 грн); мінімальний посадовий оклад слідчого, дізнавача, оперуповноваженого органу Державного бюро розслідувань (ДБР) становить 20 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році — 49 620 грн);

мінімальний посадовий оклад детектива НАБУ становить 19 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році — 47 139 грн)

Якщо закон ухвалять в цілому в нинішній редакції, він набере чинності через 180 днів після його опублікування.

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