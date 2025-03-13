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Пісні чебуреки з грибами

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 0

 

Смачна страва до пісного столу

Інгредієнти:

Вода — 130 мл

Сіль — 0.5 ч. л.

Соняшникова олія — 4 ст. л.

Борошно — 250 г

Печериці — 300 г

Цибуля — 1 шт.

Сіль, перець за смаком.

  • Борошно просійте гіркою на стіл. Додайте сіль і олію. Потім закип’ятіть воду й акуратно вмішайте окріп у борошно. Спочатку замішуйте тісто ложкою, а потім руками. Скачайте у велику кулю і залиште настоятися на 30 хвилин.
  • Гриби та цибулю дрібно наріжте й обсмажте на сковороді з олією до готовності. Розділіть тісто на 10 однакових частин і кожну розкачайте в тонке коло.
  • На половину кола викладіть грибну начинку, складіть чебуреки навпіл і защипніть краї. Обсмажуйте вироби 1-2 хвилини з кожного боку на пательні з олією, або запікайте 10 хвилин за 180° у духовці.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: піст рецепти Для Дому і Сім'ї
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