На Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджено будівлі

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 424

Троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес

Як повідомили у Полтавській ОВА 26 квітня, в області працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків безпілотників у Миргородському районі пошкоджено покрівлю й скління вікон трьох приватних будинків та чотирьох господарчих споруд.

Вказано, що троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків ракети у Миргородському районі пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль.